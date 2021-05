Vacinação dos profissionais da área de educação movimenta policlínica no Centro

Na manhã desta quinta-feira (27), além de Pessoas com Deficiência (EM) e de pessoas portadoras de comorbidades, a prefeitura de Niterói também retomou a vacinação dos profissionais da área de educação, tanto da rede privada, quanto da rede pública de ensino.

Pelo calendário estabelecido pela Prefeitura, nesta quinta-feira (27), sexta (28) e sábado (29), estão aptos a receber o imunizante os profissionais da Rede Municipal de Ensino lotados em escolas, a partir de 18 anos, assim como os trabalhadores da educação básica da rede privada, estadual e federal lotados em unidades de ensino na cidade, a partir de 50 anos, vacinação nesta quinta-feira (27), e a partir dos 40 anos, na sexta-feira (28) e sábado (29).



A busca pelo imunizante por parte dos profissionais da educação acabou provocando uma grande fila na área externa da Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, que fica na Av. Jansen de Melo, centro de Niterói. O primeiro da fila, o supervisor de produção, Marcelo Alves, afirma ter chegado à Policlínica às 5:30. De acordo com Marcelo, “é preciso esperar e ter paciência. A Prefeitura está sendo transparente e o importante é sair daqui vacinado”, conclui o supervisor.

A professora Taíse Rafaele, que é lotada na Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Rosalina de Araújo Costa, situada no Barreto, afirma estar emocionada ao receber a imunização. “Estava ansiosa por esse dia. Nós sabemos que a vacina salva vidas e acho que ninguém deve morrer por causa dessa doença. Espero que a vacina chegue o mais rápido para todos”, desabafou a profissional de ensino. Ao ser perguntada sobre o tempo de espera para ser vacinada, Taíse confirma que, “assim que, tal logo começou o atendimento, a vacinação foi muito rápida”.

Funcionários que trabalham na Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, confirmam que o funcionamento da unidade começou pontualmente às 8h, para o atendimento de rotina da Policlínica. Apenas as pessoas que buscavam a vacinação contra a Covid-19 precisaram aguardar um pouco mais, pois o atendimento só teve início às 8h 40min. Questionados sobre a fila na parte externa da Policlínica, os funcionários argumentam que essa medida é necessária para evitar aglomeração no interior da unidade. Sobre a demora para o início da vacinação, os funcionários informam que isso acontece devido a demora da chegada do imunizante à Policlínica e do tempo necessário para o preparo das doses.

Para receber a vacina, é necessário apresentar as seguintes documentações:



Trabalhadores da educação: identidade com foto, CPF e contracheque.

Comorbidades: identidade com foto, CPF, comprovante de residência, relatório médico atualizado e/ou prescrição médica atualizada (até 6 meses).

Deficiência Permanente: identidade com foto, CPF, comprovante de residência, relatório médico e/ou prescrição médica.

Síndrome de Down: identidade com foto, CPF, comprovante de residência e relatório médico.

Gestantes e puérperas: identidade com foto, CPF, comprovante de residência e documento que comprove o estado gestacional (ex. carteira de acompanhamento da gestante/pré-natal, laudo médico) ou fase de puerpério (ex. declaração de nascimento da criança, certidão de nascimento).