Vacinação do Clube Central será transferida para o Campo de São Bento a partir de segunda-feira (12)

A partir desta segunda-feira (12), a vacinação contra a Covid-19 realizada no Clube Central, em Icaraí, será transferida para o posto volante do Campo de São Bento, no mesmo bairro. A Secretaria Municipal de Saúde informou que as equipes de vacinação serão deslocadas para o novo local, ampliando a capacidade de atendimento no local. A região também conta com a imunização na Policlínica Regional Sérgio Arouca, no Vital Brazil.

Quem estava agendado pelo aplicativo Colab para a vacinação no Clube Central não precisa se preocupar. Isso porque a marcação está mantida para o mesmo dia e horário, no Campo de São Bento. Haverá uma fila exclusiva para esse grupo. A secretaria municipal de Saúde enviou um e-mail e mensagem pelo aplicativo para cada um dos agendados informando sobre a mudança de local.

A vacinação contra a Covid-19 segue normalmente nas Policlínicas Regionais, nos postos volantes do ginásio do colégio Gomes Pereira, no Largo da Batalha, e Campo de São Bento, em Icaraí, além do drive thru no Campus da UFF, no Gragoatá. A entrada para a vacinação acontece no período de 8h às 16h, e a imunização até as 17h.