Vacinação de grávidas é suspensa em São Gonçalo

São Gonçalo suspendeu a vacinação para grávidas e puérperas. As doses da Pfizer recebidas pelo município acabaram na sexta-feira (28). Na terça-feira (1º) está prevista a retirada de 5.850 doses do imunizante da Coordenação Geral de Armazenamento do Estado (CGA), no Barreto, em Niterói, na próxima segunda-feira (31). Se isso acontecer, será possível retomar a imunização desse grupo.

Neste sábado (29), a secretaria continua vacinando pessoas que têm doenças neurológicas crônicas com mais de 18 anos, pessoas com deficiência permanente com mais de 18 anos, pessoas com comorbidades com mais de 29 anos, idosos com mais de 60 anos, pessoas com síndrome de down acima de 18 anos, trabalhadores da saúde da linha de frente e profissionais da saúde acima de 18 anos. Esse público tem doze pontos de vacinação, quatro deles com drive thru, das 8h às 12h.

Na próxima segunda-feira (31), a vacinação será aberta aos profissionais da educação a partir de 50 anos, guardas municipais a partir de 50 anos, veterinários a partir de 50 anos, estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar e pessoas com comorbidades acima de 18 anos. Todos devem comprovar vínculo com o município.

A segunda dose de coronavac está disponível para aqueles que tomaram a primeira dose do imunizante a partir do dia 17 de abril.

Podem se imunizar com a segunda dose da astrazeneca pessoas que tomaram a vacina há mais de 12 semanas. Os gonçalenses devem observar a caderneta ou o comprovante de vacinação para procurarem os locais de vacinação nos dias divulgados pelas redes sociais e site da Prefeitura.

Para a segunda dose, todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da vacina aplicada no município. Aqueles que não levarem o comprovante ou apresentarem comprovante de outra cidade não serão imunizados.

Os locais de vacinação recebem as pessoas que chegam até as 16h30, para que os mesmos sejam atendidos até 17h, nos dias de semana, e 11h30 aos sábados.