Vacinação de crianças contra Covid será realizada na Unidade móvel em Maricá

A vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 acontece neste sábado (26) exclusivamente na Unidade Móvel da Saúde. O veículo está estacionado na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, e será o único ponto de imunização neste dia. A aplicação das doses pediátricas vai ocorrer em horário especial, das 9h às 13h, com acolhimento até 12h30.

O responsável legal que comparecer ao local deverá apresentar um documento de identificação, além da caderneta de vacinação e um documento de identidade ou certidão de nascimento da criança. Mais de 9.300 crianças já receberam a primeira dose, número que representa 62,5% da população desta faixa etária na cidade.

Vacinação da população geral retorna na quinta-feira (03/03)

Em virtude do feriado de Carnaval na terça-feira (01/03) e dos pontos facultativos decretados pela Prefeitura de Maricá, na segunda-feira (28/02) e quarta-feira (02/03), não haverá vacinação das crianças, adolescentes e adultos contra a Covid-19. A imunização será retomada na próxima quinta-feira (03/03) a partir das 9h.

Mais de 132 mil pessoas com mais de 12 anos já estão com o esquema vacinal completo com duas doses ou a dose única da vacina em Maricá, o que representa 92,9% do público. Com a dose de reforço, já são mais de 65 mil pessoas.

Unidades de Urgência e Emergência funcionam normalmente no feriado

Os hospitais municipais Conde Modesto Leal (Centro) e Dr. Ernesto Che Guevara (São José do Imbassaí), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã e a Unidade de Saúde 24h Santa Rita (Itaipuaçu) seguem funcionando 24h por dia durante o fim de semana, pontos facultativos e feriado.

Os polos de atendimento exclusivos a casos suspeitos da Covid-19 de Itaipuaçu, Inoã e Centro também funcionam normalmente. As unidades atendem todos os dias, inclusive aos fins de semana, das 8h às 20h, com acolhimento até as 19h30.

As Unidades de Saúde da Família retornam os atendimentos na quinta-feira (03/03).

Medidas de prevenção no feriado de Carnaval

Mesmo sem a folia, as medidas de prevenção ao vírus, como uso de máscaras, higienização das mãos, uso de álcool gel e evitar aglomerações, devem continuar sendo seguidas e são indispensáveis no período.