Vacinação contra influenza começa nesta segunda

Para evitar que dois vírus circulem no país, foi antecipada para esta segunda-feira (23) a vacinação contra gripe. Mas diferente de outros anos, para evitar aglomeração, neste primeiro momento os públicos alvos serão idosos e trabalhadores de saúde que atuam na linha de frente do atendimento à população. Segundo o Ministério da Saúde, a medida foi tomada para proteger a esses públicos, em especial aos idosos, já que a vacina é uma proteção aos quadros de doenças respiratórias mais comuns, que dependendo da gravidade pode levar a óbito e podem ser agravados com o novo coronavírus.

Por conta da pandemia, outra preocupação é evitar que as pessoas acima de 60 anos, público mais vulnerável ao coronavírus tenha contato com demais pessoas, principalmente as crianças. Do ponto de vista epidemiológico, as crianças são consideradas multiplicadoras de vírus respiratórios e, por isso, houve esse distanciamento de um público do outro. Serão duas semanas de intervalo entre uma fase e outra. Além disso, a priorização dos idosos nessa primeira etapa, mesmo diante da não eficácia da vacina de Influenza contra o coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covi-19.

“Eu não estou saindo de casa, estou seguindo as recomendações, mas com toda certeza vou me vacinar. Se o coronavírus potencializa doenças respiratórias, não posso pegar uma gripe comum que pode ser piorada com este novo vírus. Temos que tomar conta da nossa saúde”, contou Catarina Motta, de 62 anos.

Na segunda fase da campanha, que começa dia 16 de abril, entram os professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, além dos doentes crônicos. A partir de 9 de maio, Dia D de vacinação, serão vacinadas as crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães no pós-parto (até 45 dias após o parto), população indígena e portadores de condições especiais. A campanha seguirá até o dia 23 de maio.

A vacina da gripe é contraindicada para crianças menores de seis meses.

Influenza

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. Sua transmissão e distribuição global são fáceis, além de ser um dos problemas de saúde pública no país. A doença pode ser causada pelo vírus Influenza A, B e C e a principal forma de prevenção é a vacinação. A vacina possui os componentes que protegem contra os vírus Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B.