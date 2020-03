Vacinação contra gripe terá sistema drive-thru

Foi anunciado hoje, pelo prefeito de Niterói , como será na cidade, a campanha de vacinação contra gripe que se inicia na próxima segunda-feira.

Serão 60 dias de vacinação mas, os idosos e os agentes de saúde serão prioridade. As regiões do município que são atendidas pelo médico de família contarão com a vacinação domiciliar de forma a evitar a aglomeração de pessoas nos postos de saúde.

Já para as regiões da cidade que não contam com o Médico de Família, foi anunciada a vacinação no esquema de drive- thru, nos postos de saúde. As pessoas deverão se dirigir às unidades de saúde e serão atendidas dentro de seus carros. Os agentes de saúde ficarão do lado de fora dos postos, para vacinar os idosos dentro dos seus veículos. Neves informou ainda que cidade conta com 4 unidades de saúde preparadas para receber os pacientes com a COVID-19. Os profissionais estão treinados, com equipamentos proteção individual e as unidades estão desinfectadas.

Além disso, o município ridículo o hospital desativado em Piratininga. Esta unidade estará pronta para atender exclusivamente os pacientes com o coronavírus dentro de 20 dias.