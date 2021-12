Vacinação contra covid-19 será retomada na próxima segunda-feira

A vacinação contra o coronavírus em São Gonçalo será retomada na próxima segunda-feira (27). Na sexta-feira (24), véspera de Natal, e sábado (25), Natal, não haverá vacinação. A Secretaria de Saúde e Defesa Civil vacina todos os gonçalenses com mais de 12 anos. As clínicas gonçalenses do Mutondo e Dr. Zerbini, no Arsenal, funcionam das 8h às 21h; e em outros onze locais, das 8h às 17h.

Todos os locais têm o imunizante da Janssen. Ele está sendo aplicado nos gonçalenses com mais de 18 anos e que têm intervalo de mais de dois meses da dose única. As gestantes e puérperas que tomaram dose única da Janssen fazem o reforço com a Pfizer. A secretaria continua aplicando as outras vacinas contra o coronavírus em toda a população com mais de 12 anos com a primeira e segunda dose, esta para quem tem intervalo de 21 dias.

A dose de reforço está disponível para todos com mais de 18 anos e que tenham tomado a segunda dose há mais de quatro meses. A dose adicional dos imunossuprimidos está sendo aplicada naqueles que têm mais de 28 dias de intervalo da segunda dose. E a dose de reforço está sendo aplicada naqueles que já tomaram a dose adicional há mais de quatro meses.

São Gonçalo realiza o intercâmbio de vacinas dependendo da necessidade e doses disponíveis em cada local de vacinação. Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e ir acompanhado de uma pessoa responsável com mais de 18 anos.

Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose. Para a dose de reforço é necessário levar identidade e comprovante de segunda dose. Para a dose adicional e de reforço dos imunossuprimidos, o comprovante da segunda dose aplicada/dose adicional, identidade e o comprovante/laudo da doença imunossupressora, respectivamente.