Vacinação contra Covid-19 será retomada em São Gonçalo na quarta

A vacinação contra o coronavírus volta, na próxima quarta-feira (13), em São Gonçalo. Não haverá vacinação segunda-feira (11) e terça-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. Na quarta-feira (13), a Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo aplica as vacinas contra a doença em 14 pontos de vacinação, um com drive thru. Todos os gonçalenses com mais de 12 anos podem se vacinar, assim como os moradores que estão na data da segunda dose.

As doses de reforço dos idosos e profissionais de saúde também estão sendo aplicadas naqueles que têm mais de seis meses da segunda dose. Os imunossuprimidos com mais de 28 dias de intervalo também estão recebendo a dose adicional. Em dias de chuva, o drive thru do Clube Mauá não funciona.

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e ir acompanhado de uma pessoa responsável com mais de 18 anos.

Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose. Para a dose de reforço dos idosos é necessário levar identidade e comprovante de segunda dose. Para a dose adicional dos imunossuprimidos, o comprovante da segunda dose aplicada, identidade e o comprovante/laudo da doença imunossupressora. E os profissionais de saúde devem apresentar identidade, comprovante de segunda dose e documento do conselho ao qual pertence.