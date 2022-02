Vacinação contra Covid-19 em São Gonçalo acontece para todos a partir de 5 anos

Todas as pessoas acima de 5 anos, seguem sendo vacinadas nesta quinta-feira (10), das 8h às 17h, em São Gonçalo. É importante que os gonçalenses cheguem aos pontos de vacinação uma hora antes do término da aplicação da vacina para que o expediente termine no horário previsto. A Secretaria de Saúde alerta para a importância de os pais levarem seus filhos aos pontos de atendimento.

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e ir acompanhado de uma pessoa responsável com mais de 18 anos.

Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose. Para a dose de reforço é necessário levar identidade e comprovante de segunda dose. Para a dose adicional e de reforço dos imunossuprimidos, o comprovante da segunda dose aplicada/dose adicional, identidade e o comprovante/laudo da doença imunossupressora, respectivamente.

Para a vacinação das crianças com comorbidades ou deficiência permanente, os responsáveis devem apresentar laudo médico ou receita da criança. Os comprovantes devem ter, no máximo, um ano de expedição. Para todas as crianças, os documentos necessários são: certidão de nascimento ou identidade, cartão do SUS ou CPF e caderneta de vacinação.

Os pais que não tiverem como levar os filhos para a vacinação devem fazer documento por escrito (pai ou mãe) para qualquer pessoa com mais de 18 anos levar a criança até o ponto de vacinação. Neste caso, o genitor que assinar a declaração também deve entregar um documento de identidade com foto para o responsável provar a autenticidade do consentimento. Os pais também devem prestar atenção no intervalo de vacinas. Caso a criança tenha tomado alguma outra vacina, deve-se esperar 15 dias para a vacinação contra o coronavírus.



Acamados – Para as crianças entre 5 e 11 anos acamadas, os responsáveis devem enviar e-mail para: vacina.acamados.sg@gmail.com para solicitar a vacinação em casa com as seguintes informações: nome, endereço, comorbidade ou deficiência permanente, motivo de ser acamado, idade e telefone para contato.



Balanço – Desde o início da campanha, a cidade vacinou 774.696 pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas, 22.255 receberam a vacina da Janssen. Ao todo, 653.209 pessoas foram imunizadas com a segunda dose. Com a dose de reforço estão vacinadas 260.172 pessoas. Até a última terça-feira (8), 26.566 crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas com a primeira dose no município, que representa quase 30% do público dessa faixa etária.