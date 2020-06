Vacinação contra a gripe Influenza é prorrogada até 30 de junho

Em conformidade com o Ministério da Saúde, o município de São Gonçalo prorrogou até o dia 30 de junho, a campanha de vacinação contra a gripe Influenza. A Secretaria Municipal de Saúde espera com essa ação alcançar a meta de imunização no município. A cidade possui 71 salas abastecidas com a vacina, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Devido à baixa procura pela vacina por gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, puérperas e adultos de 55 a 59 anos, o município estendeu a campanha para que possa atingir a meta de imunizar 90% do público alvo. Porém, esta fase não se resume somente a este grupo. Idosos, profissionais de saúde e pessoas portadoras de doenças crônicas que ainda não foram vacinadas também poderão receber a dose.



“É importante que todos se vacinem, principalmente as pessoas que pertencem aos grupos prioritários, que são mais acometidos pela gripe. Queremos que cada grupo tenha pelo menos 90% de cobertura, porque diminui a possibilidade da doença circular entre esses grupos de pessoas, e até com as pessoas que não estão dentro do grupo”, disse o coordenador do Programa de Imunização, Rafael Vidal.

Até o dia 3 de junho, o município já havia vacinado 140.094 idosos, atingindo 114,7% da meta de cobertura. Também 25.482 profissionais da área da saúde foram imunizados, contabilizando 121,4% de imunização neste grupo. Mas a mesma realidade não acontece com as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, somente 13,4% foram vacinadas, totalizando 8.633 doses.



O grupo das gestantes e puérperas também não atingiu ainda um número satisfatório de imunização. Em todo o município, somente 2.111 gestantes foram vacinadas, o que corresponde a 24,7% e 355 puérperas que contabilizam 25,3% dos 90% desejados pela Secretaria Municipal de Saúde. Os adultos com idade entre 55 a 59 anos somam 5,1% com 2.688 doses.

O município já vacinou 207 mil pessoas e espera alcançar a meta em todos os grupos considerados prioritários até o fim da campanha. Principalmente os que estão com números de imunização abaixo dos 90%.



A vacinação é realizada nas seguintes salas:

Polo Sanitário Washington Luiz Lopes – Zé Garoto; USF Getúlio Vargas – Brasilândia; USF Juvenil Francisco Ribeiro – Engenho Pequeno; USF Armando Leão Ferreira – Morro do Castro; USF Madre Tereza de Calcutá – Estrela do Norte; UBS Haroldo Pereira Nunes – Porto Novo; USF Bocayuva Cunha – Gradim; UBS Robert Koch – Porto da Madama; USF Wally Figueira da Silva – Rocha; USF Barbosa Lima Sobrinho – Porto da Pedra; USF Bento da Cruz – Porto Novo; USF Ana Nery – Gradim; Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho; USF Luiz Carlos Prestes – Santa Catarina;

Polo Sanitário Paulo Marcos Rangel – Porto do Rosa; USF Alberto Farah – Mutuapira; USF Mahatma Gandhi – Jardim Califórnia; USF Alexander Fleming – Boaçu; USF Carlos Chagas – Fazenda dos Mineiros; USF Neuza Goulart Brizola – Palmeiras; USF Davi Capistrano Filho – Recanto das Acácias; USF Itaúna; USF Porto do Rosa; USF Albert Sabin – Itaoca; USF Jair Abrantes – Boa Vista; USF Mutuá; USF Mutuaguaçu; USF Leoncio Correa – Fazenda dos Mineiros;

Polo Sanitário Hélio Cruz – Alcântara; USF Irmã Dulce – Trindade; USF Tancredo Neves – Luiz Caçador; USF Bandeirantes; USF Oswaldo Cruz – Amendoeira; USF Adolfo Lutz – Pacheco; Clínica Municipal Gonçalense – Mutondo; USF Josyandra Mesquita – Colubandê; PAM Coelho;

Polo Sanitário Rio do Ouro; UBS Santa Izabel; UBS Doutel de Andrade – Maria Paula; UBS Hiparco Ferreira – Engenho do Roçado; USF Manoel de Abreu – Eliane; USF Badger Silveira – Tribobó; Clínica Dr Zerbini – Arsenal; USF Luiza de Marilac – Novo México; USF Marechal Cândido Rondon – Colubandê; USF Emílio Ribas – Barracão; USF Almerinda; USF José Avelino – Tribobó; USF Vila Candoza; USF Flávio Henrique Brito – Jóquei; USF José Jorge Cortes Freitas – Itaitindiba; USF Marileia Cardoso – Jóquei;

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima – Jardim Catarina; UBS João Goulart – Jardim Catarina; USF Jardim Catarina; USF Roberto Silveira – Bom Retiro; USF Santa Luzia; USF Largo da Ideia; Clínica da Família Marambaia; USF Floriano Barbosa – Jardim Catarina; USF Juarez Antunes – Laranjal; USF Luiz Paulo Guimarães – Laranjal; USF Aníbal Porto – Monjolos; USF Ary Teixeira – Bom Retiro; USF Louis Pasteur – Guaxindiba; USF Geremias Mattos Fontes – Bom Retiro; USF Elza Maria Borges – Santa Luzia; USF Agenor José da Silva – Jardim Catarina; PAM Neves.