Vacinação contra a gripe entra na reta final em São Gonçalo

A campanha de vacinação contra a gripe, na cidade de São Gonçalo, será encerrada na próxima sexta-feira (9). Contudo, os imunizantes continuarão disponíveis nas 66 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para os gonçalenses. A vacinação contra a gripe tem objetivo de atingir 90% do público-alvo, um total de 407.513 pessoas. Até a tarde de quinta-feira (1), 82.756 pessoas haviam sido vacinadas com o imunizante, apenas 18,3% da população.

A cidade está na terceira fase e contempla os seguintes grupos: pessoas que têm comorbidades, pessoas com deficiência permanente, adolescentes e jovens em medidas sócio-educativas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, forças armadas e forças de segurança e salvamento, trabalhadores portuários, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário urbano e de longo curso. As pessoas da primeira e segunda fases também podem se vacinar. São elas: professores, idosos, crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas (até 45 dias pós-parto), povos indígenas e trabalhadores da saúde.

Quem tem direito a tomar a vacina contra a gripe tem que ficar atento ao intervalo entre os imunizantes da gripe e da Covid-19, que deve ser de 14 dias. Quem já tomou a vacina da covid-19, tem que esperar 14 dias para procurar as unidades de saúde para se vacinar contra a gripe. E quem já tomou a vacina da gripe também tem que esperar 14 dias para tomar a vacina contra o coronavírus. Quem tomou a primeira dose de qualquer vacina contra a covid-19 e está aguardando a segunda dose, pode tomar a vacina da gripe neste intervalo, sempre obedecendo o espaço de 14 dias entre elas.