Vacinação contra a gripe entra na fase final em Niterói

A Prefeitura de Niterói informou que a campanha de vacinação contra a gripe entrou na reta final, se encerrando em 9 de julho. A campanha começou em 19 de abril e se encontra atualmente na terceira fase, com a imunização de pessoas com comorbidades, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, portuários, forças de segurança e salvamento, e integrantes das Forças Armadas. Até o momento a cidade vacinou 74.672 pessoas.

Para agilizar a imunização, a prefeitura está disponibilizando 47 salas de vacina em todas as regiões da cidade, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Em 2021, a imunização contra a gripe em Niterói está ocorrendo nos módulos do Médico de Família, nas Unidades Básicas e no Teatro Municipal. As Policlínicas Regionais, os postos volantes e o drive-thru da UFF seguem com a imunização contra a Covid-19. A divisão é para evitar aglomerações.

Para receber a dose, as pessoas que fazem parte dos grupos-alvo da campanha devem comparecer às unidades de saúde levando carteira de identidade e outros comprovantes, de acordo com os grupos a que pertencem. As gestantes só precisam declarar que estão grávidas.

Na primeira fase foram imunizadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, mulheres que tiveram filho até 45 dias, trabalhadores da saúde e povos indígenas. A segunda fase foi destinada aos idosos acima dos 60 anos e professores das redes pública e privada de ensino.

Idosos acamados e pessoas com dificuldade de locomoção severa que fazem parte do grupo prioritário podem receber a vacina em casa. Basta fazer o cadastro através do link: www.bit.ly/acamadosgripeniteroi. É necessário preencher um questionário informando nome completo, data de nascimento, sexo, CPF, endereço, condição de saúde da pessoa a ser vacinada e telefone para contato.

Confira abaixo os locais de vacinação

Unidades Básicas de Saúde (UBS): Morro do Estado, Santa Bárbara, Engenhoca.

Programa Médico de Família (PMF) por regionais: Região Oceânica – Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Engenho do Mato, Maravista e Várzea das Moças. Praias da Baía – Alarico, Jurujuba, Martins Torres, Preventório I, Preventório II, Souza Soares, Viradouro, Palácio, Ponta D’areia, Vital Brazil. Norte 1 – Caramujo, Jonathas Botelho, Morro do Céu, Teixeira de Freitas, Viçoso Jardim e Boavista. Norte 2 – Baldeador, Coronel Leôncio, Ilha da Conceição Leopoldina, Maruí, Marítimos, Nova Brasília, Vila Ipiranga. Pendotiba – Atalaia, Badu, Cantagalo, Grota I, Grota II, Ititioca, Maceió, Matapaca e Sapê.

Posto volante: Teatro Municipal João Caetano, no Centro.

Foto: Luciana Carneiro