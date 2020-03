Vacinação contra a gripe em Niterói recomeçou

Depois da vacinação contra gripe (H1N1), em Niterói, ter sido suspensa por falta de doses, no último dia 24, nessa segunda-feira (30 de março) os postos já normalizaram os serviços. A Prefeitura de Niterói confirmou também que todas as policlínicas da cidade também atenderão com o sistema de drive thru, para que o idoso mantenha o isolamento social.

Na Unidade Básica de Saúde do Morro do Estado, no Centro, o movimento está grande e a administração do posto está reunindo informações dos idosos acamados na comunidade para uma equipe de saúde fazer a imunização nessas residências. Na Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, no Centro de Niterói, o sistema drive thru está agradando a população. A agilidade e principalmente o isolamento dos idosos são os principais motivos de elogios da população.





A prefeitura recomendou em nota que para quem for tomar a vacina a pé manter um metro e meio de distância entre as pessoas, para evitar aglomerações e qualquer tipo de contato. Equipes do Médico de Família iram aplicar a vacina nos idosos acamados ou com dificuldade de locomoção que sejam atendidos pelo programa.

Em apuração…