Vacinação contra a gripe é suspensa no Rio por falta de doses

A cidade vive um surto de casos da doença nas últimas semanas, o que fez aumentar em 37% o número de casos de síndrome gripal em sete dias.

No estado, o aumento de 400% dos casos de síndrome gripal nos últimos sete dias, que estão levando muita gente as unidades de saúde, é considerado atípico pela Secretaria Estadual de Saúde, pois as gripes são mais comuns em épocas frias.

O aumento no número de casos pode estar relacionado à baixa cobertura vacinal. Os médicos lembram que vacina é fundamental, principalmente em crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, com comprometimento do sistema imunológico e com 60 anos ou mais.

A prefeitura do Rio suspendeu nesta terça-feira a vacinação contra a gripe por falta de doses na capital. A previsão é de que a campanha seja retomada depois do meio dia de amanhã (1).

A cidade vive um surto de casos da doença nas últimas semanas, o que fez aumentar em 37% o número de casos de síndrome gripal em sete dias.

No estado, o aumento de 400% dos casos de síndrome gripal nos últimos sete dias, que estão levando muita gente as unidades de saúde, é considerado atípico pela Secretaria Estadual de Saúde, pois as gripes são mais comuns em épocas frias.

O aumento no número de casos pode estar relacionado à baixa cobertura vacinal. Os médicos lembram que vacina é fundamental, principalmente em crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, com comprometimento do sistema imunológico e com 60 anos ou mais.