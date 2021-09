Vacinação contra a Covid-19 será retomada nesta quarta em São Gonçalo

A imunização contra o coronavírus será retomada em São Gonçalo. A Secretaria de Saúde e Defesa Civil volta a vacinar toda a população com mais de 14 anos em 14 locais nesta quarta-feira (8). Além dos pontos fixos, o ônibus itinerante da Cruz Vermelha estará no Centro Social Urbano (CSU) do Salgueiro, das 9h às 16h, até sexta-feira (10). O ônibus itinerante vacina todos os gonçalenses com mais de 14 anos , com a primeira e segunda doses.

A vacinação itinerante acontecerá também em Palmeiras e Jóquei a partir da próxima semana. A vacinação vai acontecer em dias específicos em cada localidade até o próximo dia 16. No Posto de Saúde das Palmeiras, será nos dias 11, 13 e 14 de setembro e, no Largo do Jóquei (Predinhos), nos dias 15 e 16 de setembro.

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar comprovante de residência, carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e comprovante de residência do responsável, que deverá acompanhá-los ao local de vacinação. A imunização com a segunda dose das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer está disponível. Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose em São Gonçalo.