Vacinação antirrábica estará na Região Oceânica

A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal na cidade de Niterói estará com pontos de aplicação na Região Oceânica no sábado (9). Serão vacinados os cachorros e gatos da Região Oceânica, em 14 pontos de vacinação. No dia 16 de outubro a campanha se encerra, com a vacinação dos animais da Região de Pendotiba. O atendimento será das 8h às 17h .

Para evitar aglomeração a campanha foi dividida em quatro etapas, em diferentes regiões da cidade. A recomendação é para que apenas uma pessoa leve um animal de cada vez para a vacinação.

Para moradores de outras regiões haverá um posto drive thru funcionando durante todo o dia das 8h às 17h, no Teatro Popular, no Caminho Niemeyer, atrás do terminal João Goulart, no Centro. Além disso, na sede do CCZ, à Rua Coronel Miranda, 18, na Ponta D’areia, também haverá uma equipe de prontidão nos mesmos dias e horários da campanha vacinando os animais.

Fotos: Luciana Carneiro

Os cães devem ser conduzidos por coleiras e em casos de animais grandes, com focinheiras. Já os gatos devem ser levados em caixas de transporte.

O chefe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Fábio Villas Boas, estima que sejam aplicadas 60 mil doses de vacina em cães e gatos, machos e fêmeas, com idade superior a três meses de vida. Ele recomenda que no dia em que a vacinação estiver acontecendo na sua região, é muito importante levar o seu pet em um dos postos mais próximos de sua casa.

LOCAIS DE VACINAÇÃO – REGIÃO OCEÂNICA

PMF ENGENHO DO MATO – Estrada Irene Lopes Sodré s/nº – Engenho do Mato;

PARQUE RURAL DO ENGENHO DO MATO – Rua São Sebastião s/n° – Engenho do Mato;

PMF MARAVISTA – Rua Astor da Costa Menezes, s/nº – Maravista;

PMF VARZEA – Est. Velha de Maricá, s/n° – Várzea das Moças;

PMF COLONIA – Praia de Itaipu – Colônia dos Pescadores;

PMF CAFUBÁ I – Av. Raul de Oliveira Rodrigues, s/nº – Cafubá;

PMF CAFUBA II – Rua Vereador Luiz Erthal, Lt. 05, Qd. 69 – Cafubá;

PMF CAFUBA III – Rua Manoel Pacheco de Carvalho 107 – Piratininga;

POLICLINICA REGIONAL DE PIRATININGA – Rua Marcolino Gomes Candau, 111;

POLICLÍNICA ITAIPU – Estrada Engenho do Mato s/nº – Itaipu;

SOPRECAM – Camboinhas;

ASSOCIAÇÃO MORADORES DE ITACOATIARA (Soami);

VETMAR – Rua José Joaquim Pereira Caldas 74 – Piratininga;

JACARÉ – Estrada Frei Orlando.