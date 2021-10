Vacinação antirrábica chega aos bairros da Zona Norte de Niterói neste sábado

A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal segue neste sábado em Niterói. Serão vacinados os cachorros e gatos da Região Norte, em 18 locais de vacinação. Sábado passado (22) foram vacinados os animais da Região das Praias da Baía. No dia 9 de outubro a vacinação será na Região Oceânica e, finalizando a ação, no dia 16 de outubro, na Região de Pendotiba.

A campanha deste ano foi dividida em quatro etapas, cada uma delas em uma região diferente da cidade, envolvendo cerca de 100 profissionais. O atendimento será feito das 8h às 17h. É importante ficar atento ao calendário. Para evitar aglomerações, como estratégia de prevenção à Covid-19, a recomendação é para que apenas uma pessoa leve um animal de cada vez para a vacinação.

O chefe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Fábio Villas Boas, estima que sejam aplicadas 60 mil doses de vacina em cães e gatos, machos e fêmeas, com idade superior a três meses de vida. Ele recomenda que no dia em que a vacinação estiver acontecendo na sua região, é muito importante levar o seu pet em um dos postos mais próximos de sua casa.

Para a vacinação os cães devem ser conduzidos por coleiras e em casos de animais grandes, com focinheiras. Já os gatos devem ser levados em caixas de transporte. A pessoa que for conduzir um animal para vacinar, deve saber fazer a contenção e ter autoridade sobre ele. Os funcionários do posto de vacinação estarão usando todos os equipamentos de proteção individual preconizados para a sua segurança.

Além dos postos por região, haverá um posto drive thru funcionando durante todos os sábados da campanha, também das 8h às 17h, no Teatro Popular, no Caminho Niemeyer, atrás do terminal João Goulart, no Centro. Além disso, na sede do CCZ, à Rua Coronel Miranda, 18 – Ponta D’areia, também haverá uma equipe de prontidão nos mesmos dias e horários da campanha vacinando os animais.

Região Norte – Pontos de Vacinação deste sábado, 2 de outubro:

PMF MARÍTIMOS – Av. Machado, s/nº – Barreto;

PMF MARUÍ – Rua Monsenhor Raeder, 151 – Barreto;

PMF NOVA BRASÍLIA – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca;

PMF BALDEADOR – Loteamento Bento Pestana, s/n – Baldeador;

PMF TEIXEIRA – Rua Teixeira de Freitas s/n° – Fonseca;

PMF VILA IPIRANGA – Rua Tenente Osório, s/nº Fonseca;

PMF CARAMUJO – Rua Pastor José Gomes de Souza s/n° – Caramujo;

PMF VIÇOSO – Est. Viçoso Jardim, s/n° – Viçoso Jardim;

PMF BERNARDINO – Rua Sá Barreto, nº 107 – Fonseca – ao lado da UPA;

PMF JONATHAS BOTELHO – Trav. Jonathas Botelho, 133 – Cubango;

PMF BOA VISTA – Rua Indígena, 200 São Lourenço;

PMF ILHA DA CONCEIÇÃO – Rua Jornalista Sardo Filho, 196 – Ilha da Conceição;

POLICLÍNICA REGIONAL DA ENGENHOCA – Av. João Brasil, s/nº – Engenhoca.

POLICLINICA DR. MARCH – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca;

UBS SANTA BÁRBARA – Rua Jandira Pereira, 625 – Santa Bárbara;

POSTO DE VACINAÇÃO CCZ BARRETO – Av. Luiz Palmier s/n° (Parque Palmir Silva);

HORTO DO FONSECA – Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca;

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO LOURENÇO – Rua Carlos Maximiniano, 15.