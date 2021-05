Vacina da Pfizer: Niterói, São Gonçalo e Itaboraí recebem doses e iniciam vacinação nesta terça

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro começou hoje a distribuição de 57.330 doses da vacina da Pfizer/BioNTech para aplicação da primeira dose em 19 municípios fluminenses. Na região metropolitana, somente Niterói, São Gonçalo e Itaboraí foram contempladas, pois as doses são destinadas apenas às cidades com mais de 150 mil habitantes e que estejam a até duas horas da capital.

Angra dos Reis, Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Macaé, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, São João de Meriti, Teresópolis e Volta Redonda, são os outros municípios beneficiados com o recebimento das doses.

A logística de transporte, e o armazenamento da vacina deve ser na faixa de -15°C a -25°C, no período máximo de 14 dias. Já no armazenamento nas unidades de saúde, o imunizante deve permanecer entre 2°C e 8°C, com durabilidade de até cinco dias.

A vacina da Pfizer/BioNTech tem alta eficácia contra a variante indiana mais letal e contagiosa da Covid-19, conforme estudo da agência de saúde pública da Inglaterra divulgado no sábado (22). O estudo avaliou o impacto do imunizante considerando o efeito após as aplicações de duas doses. O imunizante da AstraZeneca/Oxford, produzido no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (FIoCruz), também foi analisado e também tem eficácia contra a variante indiana.

NITERÓI

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou que recebeu nesta segunda-feira (24) 4.680 doses da vacina Pfizer contra a Covid-19. A imunização será utilizada a partir desta terça-feira (25). Contudo, o município ainda não divulgou o público alvo que receberá o imunizante.

SÃO GONÇALO

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo recebeu 7.020 doses da vacina Pfizer, para aplicação de primeira dose nas grávidas e puérperas, com comorbidades, acima de 18 anos. Pessoas com deficiência permanente também podem se vacinar.

A segunda dose de coronavac será aplicada naqueles que tomaram a primeira dose do imunizante até o dia 16 de abril.

Apesar de não informarem a quantidade de doses em estoque da Astrazeneca, a prefeitura disse que o calendário foi fechado até o sábado (29) baseado na quantidade que o município tem estocado.

ITABORAÍ

Itaboraí recebeu 2.340 doses da Pfizer e, com isso, conseguirá avançar com o calendário de vacinação contra Covid-19 atendendo novas faixas etárias com comorbidades. O calendário começa a ser seguido na terça-feira (25) para pessoas com idades a partir de 30 anos.