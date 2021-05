Vacina da Pfizer: Ministério da Saúde define distribuição por estados

A distribuição das vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech começou a ser feita pelo ministério da Saúde começa nesta segunda-feira (3). Estados e o Distrito Federal receberão 499.590 doses do imunizante, nesta fase inicial de remessas, referentes à primeira dose da vacina, que possui dose de reforço, assim como as demais em uso atualmente no Brasil.

O estado do Rio de Janeiro receberá 46.800 doses. A expectativa é de a Secretaria Estadual de Saúde repasse à Niterói cerca de 1.400 imunizantes.

Apesar de o ministério da Saúde recomendar que a vacina deve ser destinada para pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente, estados e municípios seguirão tendo autonomia para definir suas estratégias locais.

A bula do fabricante diz que o imunizante deve ser aplicado em um intervalo maior ou igual a 21 dias entre a D1 (primeira dose) e a D2 (a segunda dose).

No entanto, a aplicação da segunda dose do imunizante deverá ocorrer, de acordo com o Ministério da Saúde, em um intervalo de 12 semanas, cerca de três meses após a D1. O órgão informou, em nota técnica, que o intervalo maior foi aplicado com base em estudos feitos no Reino Unido. As autoridades de saúde britânicas optaram pelo aumento no intervalo da D1 para a D2 em razão da falta de vacinas.

Já a Pfizer e BioNTech disseram, no começo desse ano, não haver evidências de que a D1 tenha produzido eficácia após o período recomendado pelo fabricante.

VEJA O MAPA

ESTADO NÚMERO DE DOSES Rondônia 3.510 Acre 1.170 Amazonas 5.850 Roraima 1.170 Pará 14.040 Amapá 1.170 Tocantins 3.510 Maranhão 10.530 Piauí 5.850 Ceará 17.550 Rio Grande do Norte 7.020 Paraíba 8.190 Pernambuco 17.550 Alagoas 7.020 Sergipe 4.680 Bahia 26.910 Minas Gerais 50.310 Espírito Santo 10.530 Rio de Janeiro 46.800 São Paulo 135.720 Paraná 32.760 Santa Catarina 17.550 Rio Grande do Sul 32.760 Mato Grosso do Sul 7.020 Mato Grosso 7.020 Goiás 17.550 Distrito Federal 5.850 TOTAL 499.590

Fonte: Ministério da Saúde