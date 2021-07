Vacina da Johnson pode aumentar o risco contra distúrbio auto imune

Está sendo investigada por autoridades federais de saúde dos Estados Unidos a possibilidade de que a vacina contra o novo coronavírus da Johnson & Johnson possa aumentar ligeiramente o risco de uma complicação neurológica rara conhecida como síndrome de Guillain-Barré. A informação foi confirmada por um porta-voz do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), que mesmo assim enfatizou que “mesmo que a vacina aumente o risco da síndrome, ainda é melhor se vacinar contra o coronavírus”.

Síndrome de Guillain-Barré (SGB) – é um distúrbio neurológico no qual o sistema imunológico do corpo danifica as células nervosas, causando fraqueza muscular ou, nos casos mais graves, paralisia. A cada ano nos Estados Unidos, cerca de 3.000 a 6.000 pessoas desenvolvem a condição; geralmente é desencadeada por uma infecção respiratória ou gastrointestinal. A maioria das pessoas se recupera totalmente da síndrome”, disse o porta-voz do CDC.

Cerca de 100 relatos preliminares de SGB foram detectados após 12,8 milhões de doses da vacina J & J / Janssen serem administradas. Esses casos foram amplamente relatados cerca de duas semanas após a vacinação e principalmente em homens, muitos com 50 anos ou mais.

O mesmo padrão não se verifica com as outras duas vacinas autorizadas nos Estados Unidos, da Moderna e da Pfizer. O porta-voz disse que o Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização do CDC iria discutir o assunto em uma próxima reunião.

O CDC e o FDA interromperam brevemente o uso da vacina Johnson & Johnson no início deste ano devido ao risco de um tipo raro de complicação da coagulação do sangue, mas suspenderam a pausa em abril após determinar que o risco era baixo e a condição tratável. O rótulo da vacina foi atualizado para alertar sobre o risco.