Vacina contra varíola pode minimizar nova variante, diz SBI

Após a confirmação do primeiro caso de varíola do macaco no Brasil – um homem de 41 anos em São Paulo – a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou que já produziu controle positivo (para testagem laboratorial) do vírus Monkeypox. A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) estima que a vacina contra a varíola detém o novo vírus, nem que seja de forma parcial, mas ainda precisa de estudos para saber dessa proteção.

Para o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo, dados mostram que quem foi vacinado contra a varíola tem proteção contra a Monkeypox.

“O problema é que essa vacinação já tem muito tempo, já tem 20 e 30 anos. Não sabemos se há uma redução nessa possibilidade de proteção. Alguma proteção certamente tem, pelo menos parcial, já tem casos inclusive de pessoas com diagnóstico de varíola de Monkeypox tendo sido vacinada para varíola com quadro leve. É possível que tenha proteção sim, mas não sabemos se essa proteção é capaz de evitar completamente a infecção ou apenas vai levar a quadros mais leves”, afirmou.

Érico Vital Brazil, neto do cientista que deu nome ao Instituto Vital Brazil (IVB), explicou que no final da década de 70 ocorreu a última vacinação em massa contra a varíola e que o Brasil tem uma estrutura de saúde pública de altíssima qualidade. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu a erradicação da varíola do planeta em 1980 e o especialista não descartou a possibilidade do IVB iniciar algum estudo sobre a varíola do macaco. “Nós do IVB não tivemos interferência na vacinação da década de 70, pois nosso foco é a soroterapia. Qualquer desafio para uma instituição centenária é possível, a própria pandemia do coronavírus é exemplo disso. Mas essas questões devem ficar para outros laboratórios”, frisou.

Vital Brazil diz que, a princípio, a vacinação contra a varíola vale para a vida inteira.

“A imunização é para a vida toda, mas estamos vendo que a ciência sempre vai ter casos fora dessa curva, mas a imunização está valendo. Temos uma geração que nasceu depois dessa década, em 80, que não tem essa imunização. Apesar das políticas públicas terem algumas negativas temos uma estrutura de saúde pública consolidada de altíssima qualidade. Algumas instituições já começaram os estudos e suas contribuições”, garantiu Érico.

Sobre as diferenças entre as varíolas, o representante da SBI, Dr. Chebabo, explicou que a Monkeypox é mais branda do que a varíola humana. “São vírus diferentes de uma mesma família. São dois tipos de Poxvírus diferentes, como se fosses primos/parentes, e causando doenças diferentes, com gravidades e manifestações diferentes”, explicou.

A Fiocruz divulgou em nota que por meio do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), uniu esforços em mais uma iniciativa pioneira e produziu, em uma semana, controles positivos para auxiliar no diagnóstico seguro da doença. Os primeiros reagentes foram entregues à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS), para serem distribuídos em, ao menos, 20 países. Outra remessa de controles positivos foi distribuída na quarta-feira (08/06) aos laboratórios de referência do Brasil, a pedido da Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública (Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde).

“Essa ação estratégica, iniciada após o aprendizado na cadeia de suprimentos vivenciado na emergência da Covid-19, hoje se materializa no fortalecimento do arranjo produtivo local e amplia a capacidade de resposta nacional frente a emergências de saúde pública. Com isso, damos um importante passo para a autonomia e a independência na produção local de testes de diagnóstico”, destaca a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima.

O homem infectado está em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São, Paulo, após ter vindo da Espanha. As amostras estão sendo analisadas pelo Laboratório Adolfo Lutz, referência em sequenciamento genômico. De acordo com o documento, o paciente teve dor no corpo e febre no dia 28 de maio. No último domingo a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou que em todo mundo foram registrados 780 casos de varíola de macacos, sem mortes relatadas.

O Ministério da Saúde foi questionado se o Brasil está se preparando para uma eventual epidemia, se há vacinas e o que a pasta pretende fazer para conter o vírus. Mas até o fechamento dessa edição não se manifestou.