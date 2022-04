Vacina contra Covid-19 em São Gonçalo é aplicada até quarta-feira (20)

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo retoma a vacinação de todos os gonçalenses contra o coronavírus com mais de 5 anos nesta segunda-feira (18). Nesta semana, o serviço segue até quarta-feira (20). Na quinta-feira (21), feriado de Tiradentes; sexta-feira (22), ponto facultativo; e sábado, feriado de São Jorge; não haverá vacinação. O serviço será retomado no dia 25 de abril.

Os gonçalenses que estão com a segunda dose ou dose de reforço marcadas entre os dias 21 e 24 de abril, podem se imunizar a partir do dia 25 de abril, sem qualquer dano ao esquema vacinal. A Semsa disponibiliza 30 locais para a vacinação infantil – de 5 a 11 anos, das 8h às 17h. Para os gonçalenses com mais de 12 anos, 13 locais estão disponíveis, também das 8h às 17h.

A Secretaria também vacina com a quarta dose os idosos com mais de 80 anos que tenham mais de quatro meses de intervalo da dose de reforço (terceira dose). Para se vacinar, eles têm que apresentar o comprovante de vacinação com as três doses anteriores e a identidade. A Secretaria pede para que a população chegue aos pontos de vacinação uma hora antes do término da aplicação da vacina para que o expediente termine no horário previsto.

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e ir acompanhado de uma pessoa responsável com mais de 18 anos.