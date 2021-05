Vacina contra a gripe tem público alvo ampliado

Idosos com mais de 60 anos e professores já podem receber a vacina contra a gripe a partir dessa terça-feira (11). Essa é a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe influenza e a imunização poderá ser recebida até dia 8 de junho. A estimativa do Ministério da Saúde é vacinar 79,7 milhões de pessoas no total, mas essa segunda fase da vacinação tem objetivo de imunizar cerca de 33 milhões.

Depois a estimativa é vacinar mais 22 milhões de pessoas na terceira fase da campanha, que acontecerá de 9 de junho a 9 de julho, com novo público alvo. Serão vacinados integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento; pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; e adolescentes em medidas socioeducativas.

Pessoas que tomaram a primeira ou a segunda dose da vacina contra a covid-19 devem esperar pelo menos 14 dias para tomar o imunizante contra a gripe.

NITERÓI

Em Niterói a vacina poderá ser tomada de segunda a sexta, das 8h às 17h. A imunização contra a gripe está ocorrendo nos módulos do Médico de Família, nas Unidades Básicas e no Teatro Municipal. As Policlínicas Regionais, os postos volantes e o drive-thru da UFF seguem com a imunização contra a Covid-19. A divisão é para evitar aglomerações. “Se você faz parte do primeiro grupo prioritário e ainda não se vacinou, procure um posto mais próximo para receber a imunização. A vacina contra a gripe é fundamental para evitar as infecções pelos vírus da doença que podem causar complicações”, destacou o secretário. municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira.