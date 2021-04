Vacina contra a gripe começou nesta segunda em Niterói

A Prefeitura de Niterói iniciou nesta segunda-feira (19), a Campanha Nacional de Vacinação Contra a gripe (Influenza). A cidade conta com 43 salas de vacina em todas as regiões, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O calendário deste ano terá uma alteração por causa da epidemia de coronavírus: os idosos que estão sendo vacinados contra a Covid-19, só receberão a dose da gripe em maio para que não haja conflitos entre os imunizantes. Até julho, em três etapas, a expectativa é imunizar cerca de 200 mil pessoas no município.

O calendário de vacinação contra a gripe foi dividido em três fases. A primeira etapa será apenas para crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, mulheres que tiveram filho até 45 dias, trabalhadores da saúde e povos indígenas, de 19 de abril até 10 de maio.

Na segunda fase, com início em 11 de maio, serão vacinados idosos com 60 anos ou mais e os professores. Os idosos foram incluídos nesta etapa estrategicamente, já que estão recebendo a vacina contra a Covid-19 no mês de abril. Caso algum idoso tenha a segunda dose marcada para o mesmo período da vacina da gripe, deve-se priorizar a vacina contra a Covid-19 e respeitar o intervalo de 14 dias entre a aplicação dos imunizantes.

A última fase, a partir de 9 de junho, é para pessoas que têm comorbidades, as com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, integrantes das Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, destacou a estratégia para conseguir administrar as duas campanhas ao mesmo tempo.

“Criamos uma estratégia para realizar as duas campanhas. As Policlínicas Regionais, o Clube Central, em Icaraí, e o drive-thru da UFF, no Gragoatá, seguem exclusivamente com a imunização contra a Covid-19. Os módulos do Médico de Família, as Unidades Básicas e o posto volante no Teatro Municipal de Niterói vão vacinar contra a influenza. Fizemos essa divisão para garantir que não haja aglomeração e todas as pessoas do grupo prioritário sejam vacinadas com segurança”, destacou o secretário.

Ainda de acordo com o secretário, é fundamental que todo o público receba a dose da vacina contra a gripe.

“As infecções pelo vírus da influenza podem causar complicações que levam a internações e mortes. Por isso a imunização anual é fundamental para proteção das pessoas que são de risco e evita uma sobrecarga na rede de saúde que já está no seu limite devido à pandemia da Covid-19. É mais um gesto de solidariedade”, destacou Rodrigo.

Documentos – Para receber a dose, as pessoas que fazem parte dos grupos-alvo da campanha devem comparecer às unidades de saúde levando carteira de identidade e outros comprovantes, de acordo com os grupos a que pertencem: trabalhadores da Saúde ou da Educação devem apresentar identidade profissional ou crachá; crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, o cartão de vacinação; pessoas com 60 anos ou mais, a identidade; pessoas com doenças crônicas (a partir de 5 anos de idade), a solicitação médica, com indicação da doença; as puérperas, a certidão de nascimento do bebê ou cartão do pré-natal ou cartão de vacinação do bebê; e as gestantes só precisam declarar que estão grávidas.