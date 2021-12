‘Vaca magra’ é retirada da Bolsa de Valores de SP para não ser presa pela PM

A escultura de uma vaca magra amarela, colocada em frente ao prédio da Bolsa de Valores, no Centro de São Paulo, foi retirada pelos idealizadores da ação cerca de cinco horas após ser colocada no local. Eles queriam evitar que a vaca fosse apreendida pela Polícia Militar.

Crítica direta ao ‘Touro do Ouro’ que tinha sido colocado no espaço e foi posteriormente retirado pela prefeitura por falta de licença, a vaca é em um protesto contra à fome e a desigualdade social no país.