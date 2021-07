Usuários do Hospital de Clínicas Alameda relatam problemas na realização de exames e cirurgias

Niteroienses que estão com parentes internados no Hospital de Clínicas Alameda, na Zona Norte de Niterói, reclamam da demora no atendimento e na realização de procedimentos na unidade. Além disso cirurgias também demoram tempo, que pode ser crucial, em excesso; além de resultados de exames fundamentais para início de tratamentos, como suspeita de Covid-19, que levam dias para serem liberados. Alguns casos chegam a ser levados na justiça para serem solucionados.

Internado desde o dia 20 de junho o morador do Fonseca, Edson de Menezes Lima, de 72 anos, estava com uma ferida na unha do dedo do pé. A filha dele contou que a médica que atendeu ele disse que ele deveria ficar internado para receber medicamento venoso e o cirurgião teria que o examinar, pois ele é diabético, e tinha risco de perder o dedo do pé. “O hospital demorou muito no pedido de exame para ele e ainda pediu errado e teve que pedir de novo e essas burocracias foram passando os dias e agravando o problema. Ele acabou entrando na cirurgia e perdeu dois dedos. E mesmo assim foi pedido mais tratamentos e nisso continuou a demora e ele teve que fazer outa cirurgia e perdeu a metade do pé”, lamentou a professora Gabriela Amaral, 38 anos.

A professora explicou ainda que essa última cirurgia foi no dia 19 de julho e essa situação agravou o psicológico do aposentado. “Ele não estava se sentindo bem e não foi fazer o procedimento na câmara hiperbárica. No final de semana ele apresentou sintomas virais e falta de ar e a médica isolou ele por estar com suspeita de Covid-19 no dia 25 e somente no dia 27 o hospital fez o exame nele. Dois dias para fazer o exame e quantos dias teremos que esperar para o resultado? Enquanto isso o tratamento na câmara não está sendo feito e o pé dele não está cicatrizando. Meu pai está com o psicológico afetado, meu pai é lúcido e independente e ele quer sair do hospital. Eu fico muito chateada com isso tudo e preocupada e é um desgaste para conseguir alguma coisa. Eu tive que entrar com advogada para conseguir os procedimentos do meu pai. Isso é um absurdo”, contou a professora que mora em Rio das Ostras.

O aposentado Rozivel José Ferreira, 80 anos, está internado desde 14 junho e estava com dor no abdômen e não sabia o que era, e foi internado por suspeita de pancreatite. E no dia da internação passou por uma tomografia computadorizada e apontou um cálculo nas vias biliares. “Eu tive que fazer um outro exame e uma ressonância magnética e o resultado demorou mais de 10 dias para sair o pedido. E nessa espera tive duas crises com muita dor. Agora eu estou esperando para fazer a cirurgia e não consigo. Tem mais de um mês que eu estou internado. Ficar internado é muito chato e ainda estou exposto a pegar até mesmo o coronavírus”, frisou o aposentado.

O morador do Centro também teve que ter ajuda de advogados para conseguir dar celeridade aos procedimentos, e já faz planos quando tiver a alta. “Vou soltar fogos e comer um peixe assado e tomar um vinho”, brincou.

Sr. Edson e Rozivel estão internados na unidade e custeados pelo plano de saúde Geape, que também foi foco de reclamações. “O plano demorou muito para autorizar exames, tratamentos e procedimentos”, acrescentou Gabriela, filha do sr. Edson.

O Hospital de Clínicas Alameda foi questionado sobre o assunto mas ainda não se manifestou. A Geap informou que a Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece prazos de garantia de atendimento diferente para cada tipo de procedimento. A Geap Saúde cumpre rigorosamente esses prazos e diretrizes estipulados, tendo o costume de proceder com as autorizações o mais rapidamente possível. Todas procedimentos são realizados dentro dos prazos estabelecidos.