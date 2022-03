Uso obrigatório de máscaras em locais fechados perto do fim

Raquel Morais

A Prefeitura de Niterói decide, até quinta-feira (31), se o uso de máscaras de proteção em lugares fechados deixará de ser obrigatório na cidade. A nova normativa vai ser anunciada após reunião com representantes do poder público e do Comitê Técnico-Científico Consultivo para Enfrentamento da Covid-19 de Niterói. O baixo indicador da doença, a alta cobertura vacinal em adultos acima dos 18 anos, somados com nenhum caso de internação pela Covid-19 na rede municipal, favorecem a retirada do equipamento de proteção em bares, restaurantes, lojas, teatros, cinemas, shoppings, por exemplo.

A subsecretária municipal de saúde de Niterói, Camila Maia Franco, disse que a reunião para essa decisão acontecerá entre hoje e amanhã. Mas a sanitarista pontuou que não tem como antecipar essa informação, visto que a decisão acontece em conjunto com os representantes do Comitê. “Nós levamos os dados, escutamos os pareceres de todo mundo e realizamos uma grande análise. Os dados são favoráveis, estamos com poucos casos, nenhum paciente internado na rede pública e com mais de 90% dos adultos vacinados”, frisou.

Franco explicou ainda que o pior momento da Covid-19, até onde se conhece da doença, já passou. “Até onde conhecemos, o pior passou. mas na verdade não podemos relaxar com isso. Pode vir uma super variante e começar tudo de novo. Como sanitarista eu olho e observo tudo. Eu tenho certeza que o melhor vai ser feito para a cidade. Caso seja liberado o uso, nada impede de quem quiser continuar usando, usar”, frisou.

A especialista frisou que isso diz respeito a um uso consciente da máscara. “O uso da máscara previne várias doenças e não só a Covid-19. Toda pessoa que se sinta confortável em continuar usando a máscara em espaço público continua como uma medida de profilaxia. Isso é comum em países do Oriente, por exemplo, onde as pessoas que apresentam sintomas virais usam a máscara, naturalmente, para se proteger e proteger o próximo”, contou Camila.

O comitê científico é formado por especialistas de várias instituições, como por exemplo, Antônio Claudio Nóbrega, reitor da UFF, Aloísio Gomes da Silva, médico sanitarista e professor da UFF, e Doutor Roberto Medronho, médico e professor da UFRJ.

MÁSCARAS EM LOCAIS ABERTOS

O prefeito de Niterói, Axel Grael, anunciou no último dia (11) a não obrigatoriedade do uso da máscara em locais abertos. De acordo com Axel, a medida foi tomada levando em conta o número de vacinados com mais de 12 anos de idade; a dose de reforço entre idosos; pessoas imunocomprometidas; profissionais de saúde; e oferta de vacinação completa da população da região.

A subsecretária Camila Maia Franco disse que não tem dúvida que a liberação da máscara em ambiente aberto foi acertada. “Não tenho dúvida que a cidade sempre cuidou muito bem e deu passos de flexibilização seguros no enfrentamento da Covid-19. Na época foi unanimidade entre o Comitê e um motivo de orgulho”, finalizou.

SÃO GONÇALO

A Prefeitura de São Gonçalo decretou no último dia 23 a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados. A decisão ocorreu após reunião do Gabinete de Crise contra o Coronavírus, e faz parte do Plano Municipal de Contingência, e do Plano de Retomada das Atividades Econômicas. A utilização do utensílio está desobrigada em ambientes industriais, comerciais, prestação de serviços, assim como órgãos municipais, ambientes e veículos de uso público restrito, dentro do Município. Mas para pessoas acima de 60 anos, a prefeitura de São Gonçalo ainda recomenda o uso da máscara de proteção. O mesmo vale para pessoas com doenças crônicas e que não tenham completado o ciclo de vacinação contra a doença respiratória. A mesma recomendação serve para crianças menores de 11 anos, que não tomaram todas as doses dos imunizantes, em ambientes fechados das escolas.

HOSPITAIS PRIVADOS DE NITERÓI

O levantamento da rede hospitalar particular de Niterói, divulgado pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Niterói e São Gonçalo (SindHleste), mostra que no dia 21 de março tinham 2 pacientes internados em quartos e no dia 28, uma semana depois, esse número dobrou para 4 pacientes. Já em unidades de terapia intensiva (UTIs) exclusivas para Covid-19 na semana passada não tinha nenhuma pessoa internada e nessa semana tem um paciente. Em São Gonçalo no dia 21 tinha um paciente internado em quarto e agora não tem mais nenhum, e na UTI nenhuma pessoa está hospitalizada desde semana passada.