Uso dos símbolos nacionais não pode ser vulgarizado

Faço coro aos protestos de muitas pessoas, contrárias ao uso da camisa da seleção brasileira em manifestações políticas.

A CBF, a quem o assunto está ligado diretamente, também se manifestou, dizendo que é “uma entidade apartidária e democrática” e que estimula o uso da sua vestimenta para unir e não separar os brasileiros.

Isso aí. E se vier proibir a venda do uniforme oficial e combater a pirataria também será uma excelente iniciativa.

As imagens do vandalismo do último domingo em Brasília se espalharam pelo mundo e, além da camisa que nos representou na conquista de cinco campeonatos mundiais, a nossa bandeira também passou a ser usada de forma vulgar, criminosa e absolutamente irresponsável. Inclusive na depredação do patrimônio público.

Até neste aspecto deixou de haver o respeito que sempre existiu. Os símbolos nacionais, entre outras tantas aberrações, não podem ser afrontados da forma que vêm sendo.

TV Tudo

Sacerdote

Com vários trabalhos na TV, cinema e teatro, sendo os mais recentes “Gênesis” e “Todas as Garotas em Mim”, Danilo Sacramento, agora, se prepara para as próximas temporadas da série “Reis”, na Record.

Ele vai interpretar o sacerdote Zadoque, que viveu durante o período dos reinados de Davi e Salomão.

(reprodução Instagram)

Está andando

A formação da equipe da Paramount para a transmissão da Libertadores e Sul-Americana está em processo bem acelerado.

Depois do acerto com os narradores Nivaldo Prieto e João Guilherme, agora será a vez dos comentaristas.

Passo seguinte

Até o final deste mês, a Paramount já terá um moderno estúdio instalado em São Paulo, no Alto da Lapa, para ancorar as suas transmissões.

Equipamentos de última geração.

Mascarados

De acordo com a Globo, a segunda temporada do “The Masked Singer” atingiu mais de 98 milhões de pessoas em todas as suas plataformas – TV aberta, Multishow, site e Globoplay.

Sempre nas tardes de domingo, a terceira edição será exibida de 22 de janeiro a 9 de abril, com direito a um esquenta, no próximo dia 15.

Cinema

Começaram em Santa Catarina as filmagens de “Remanescentes”, novo trabalho da atriz Brendha Haddad, com direção-geral de Fábio Faria.

Trata-se de um longa de ficção que aborda a guerra do bem contra o mal. Quatro personagens transformam uma casa centenária em uma verdadeira fortaleza contra os inimigos que cercam o lugar. Também no elenco, Jeniffer Setti, Adriano Arbool e Jorge Mesquitta.

(Divulgação)

Nova função

Gabriel Cartolano, integrante do “Fofocalizando”, terá um novo trabalho no SBT.

Ele também vai apresentar o “Notícias Impressionantes”. Cenário em desenvolvimento.

Ainda não

O complexo de estúdios da Endemol, em Guarulhos, com 70 mil metros quadrados, será o maior espaço de produção audiovisual independente da América Latina.

Os trabalhos estão bem acelerados e a previsão para o início da sua utilização já é para o segundo semestre.

Entrar na briga

Neste 2023, possivelmente ainda no primeiro semestre, deve acontecer a chegada do AMC+, novo serviço de streaming, para entrar em concorrência com as plataformas mais importantes.

O anúncio foi feito por Alejandro Kember, vice-presidente de distribuição do canal pago AMC, dos Estados Unidos.

Piloto

O SBT, na volta do Benjamin Back das férias, vai gravar um piloto, com inovações importantes no “Arena”, programa de esportes das segundas-feiras.

A principal delas é que agora será exibido com plateia.

Que bacana

Foram muitas as homenagens ao Roberto Dinamite, artilheiro do Vasco e um dos maiores do nosso futebol, após o seu falecimento no domingo.

Todas bonitas e das mais merecidas. Porém, nenhuma tocou tanto como o depoimento do comentarista Lédio Carmona, ao falar da ligação não só dele como de toda a família com o ex-jogador.

Bate – Rebate

· Fefito, Flávia Noronha e Nelson Rubens voltam a apresentar, ao vivo, o “TV Fama”, na Rede TV!, segunda-feira que vem.

· O Campeonato Brasileiro de Futebol este ano voltará a ser transmitido na República de Angola, fruto da parceria entre a LiveSports, de João Palomino, e a 1190 Sports…

· … Os jogos serão mostrados na mais nova rede daquele país, a Girassol.

· A Netflix marcou para o próximo dia 25, a estreia de “Todo Dia a Mesma Noite”…

· … A série, em cinco episódios, é inspirada na história real do incêndio na boate Kiss, que tirou a vida de 242 jovens em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 2013…

· … No elenco estão Erom Cordeiro, Laila Zaid, Debora Lamm, Thelmo Fernandes, Paulo Gorgulho, Bianca Byington, Leonardo Medeiros, entre outros.

· Glenda Kozlowski vai colaborar na cobertura do Campeonato Carioca na Band, ancorando os duelos direto dos estádios ao lado de Getúlio Vargas, apresentador da edição carioca de “Os Donos da Bola”…

· … Sérgio Maurício e Roby Porto serão os narradores oficiais da competição…

· … Nos comentários, Ricardo Rocha, Washington “Coração Valente”, Athirson e Carlos Alberto.

· O “Teste de Fidelidade 2.0”, do João Kleber, deverá ser lançado em março, quando a Rede TV! projeta outras novidades para sua programação.

· Iara Oliveira, ex-CNN, agora integra a equipe esportiva da rádio Transamérica.

C´est fini

O Paulistão 2023, a partir de Red Bull Bragantino e Corinthians, neste próximo domingo, será transmitido para toda a Rede Record. A exceção será o Rio de Janeiro, mas que só entrará nas finais do campeonato.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!