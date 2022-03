Uso de máscaras é flexibilizado em Itaboraí

O decreto (nº26) flexibilizando o uso de máscaras no município foi assinado pelo prefeito Marcelo Delaroli (PL)L, após uma reunião e decisão da Comissão de Acompanhamento de Indicadores da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA). As medidas entraram em vigor na última segunda-feira (07/03) e poderão ser modificadas, a qualquer momento, de acordo com as orientações das autoridades de saúde.

Com o novo decreto, fica desobrigado o uso de máscaras faciais em locais abertos e vias públicas. O uso de máscaras em locais fechados também fica dispensado, desde que observadas as regras relativas à apresentação do passaporte de vacinação e demais normas sanitárias vigentes.

Vale ressaltar que fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras nas unidades de Saúde e escolares de Itaboraí. E recomenda-se a utilização de máscaras nos transportes coletivos. A decisão da comissão foi tomada a partir da análise atual da situação epidemiológica no âmbito municipal.

O decreto municipal considera os índices de vacinação nas faixas etárias: maiores de 18 anos; maiores de 12 anos e maiores de cinco anos. Além de considerar também o Decreto Estadual nº 47.973, de 3 de março de 2022.

Ainda de acordo com o decreto, a Comissão de Acompanhamento de Indicadores da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) se reunirá periodicamente a fim de avaliar o impacto das medidas atualizadas, bem como a evolução dos indicativos de vacinação.