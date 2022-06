Uso de máscara retorna no Colégio Pedro ll

Foi aprovado ontem (03) pelo Conselho Superior do Colégio Pedro ll (Consup), a retomada do uso obrigatório de máscaras em espaços fechados. A volta da medida de proteção vale para todos os campus da instituição de ensino. O CPII possui unidades no Centro, Engenho Novo, Humaitá, Niterói, Realengo, São Cristóvão, Duque de Caxias e Tijuca.

O uso de máscara passa a ser obrigatório em salas de aula e em locais onde o distanciamento mínimo de 1 metro não dá para ocorrer. Além disso, a decisão também estabelece a implementação de uma campanha de Educação em Saúde, sobre medidas contra a COVID-19.

Serão realizadas ações localizadas, para toda a Comunidade Escolar, mas principalmente aos estudantes. A importância do uso correto da máscara será ressaltada, assim como a constante higienização das mãos, e o benefício coletivo da vacinação contra a COVID-19. A segunda dose já está sendo aplicada para as crianças com idade até 12 anos, e a dose de reforço para maiores de 12 anos.

A medida é alinhada com o que ocorreu em instituições de ensino superior, como a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que voltaram com o uso obrigatório do acessório nesta semana.