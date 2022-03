Uso de máscara em São Gonçalo deixa de ser obrigatório

A Prefeitura de São Gonçalo decretou nesta quarta-feira (23), a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados.

Dessa forma, ficou estabelecido que a utilização do utensílio está de proteção está desobrigado em ambientes industriais, comerciais, prestação de serviços, assim como órgãos municipais, ambientes e veículos de uso público restrito, dentro do Município.

A decisão, que entrou em vigor no mesmo dia, ocorreu após reunião do Gabinete de Crise contra o Coronavírus, e faz parte do Plano Municipal de Contingência, e do Plano de Retomada das Atividades Econômicas.

Entretanto, para pessoas acima de 60 anos, a prefeitura de São Gonçalo ainda recomenda o uso da máscara de proteção. O mesmo vale para pessoas com doenças crônicas e que não tenham completado o ciclo de vacinação contra a doença respiratória. A mesma recomendação serve para crianças menores de 11 anos, que não tomaram todas as doses dos imunizantes, em ambientes fechados das escolas.