Uso de máscara em locais abertos deixa de ser obrigatório em Niterói

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), anunciou no início da noite desta sexta-feira (11) que o uso de máscaras não é mais obrigatório na cidade em locais abertos. De acordo com Axel, a medida foi tomada levando em conta o número de vacinados com mais de 12 anos de idade; a dose de reforço entre idosos; pessoas imunocomprometidas; profissionais de saúde; e oferta de vacinação completa da população da região. O comitê científico formado por Antônio Claudio Nóbrega, reitor da UFF, Aloisio Gomes da Silva, médico sanitarista e professor da UFF, Doutor Roberto Medronho, médico e professor da UFRJ se reuniu com o prefeito e os secretários para avaliar a situação.

Além disso, o uso das máscaras continua sendo obrigatório em alguns lugares fechados. Outras medidas também foram adotadas, como funcionamento de casas noturnas, pubs e boates, com até 100% da capacidade de público. Também foi anunciada a permissão de realização de grandes eventos com até 100% da capacidade de público. Com relação ao ingresso nestes locais, será necessária a comprovação do esquema vacinal completo, inclusive doses de reforço. Permanecem mantidas as orientações de medidas de proteção à vida, tais como, higienização das mãos e ventilação de ambientes.

Segundo o secretário de saúde, Rodrigo Oliveira, a recomendação se mantém para grupos os de risco. “Nas escolas, em espaços abertos, não há necessidade, mas em salas de aulas e outros locais fechados, é obrigatório o uso do acessório. Estamos permitindo 100% da capacidade de boates e pubs, com comprovação de esquema vacinal completo contra Covid-19”, relatou.

Segundo o prefeito, a cidade está há exatos dois anos fazendo esse enfrentamento contra a Covid. E por isso essa reavaliação sobre o uso da máscara foi feita nesta data.

“Se você preferir usar a máscara, não há problema nenhum. É um momento importante, que nos anima muito, pois vemos que estamos avançando, evoluindo, para chegar nesse novo normal. E marcamos a nossa próxima reunião para o dia 30 deste mês. Vamos reavaliar, e ver a possibilidade de tirar a obrigatoriedade em espaços fechados. Mas, para isso, é importante seguir avançando na vacinação. Vamos chegar lá, com a sua ajuda”, comentou.

Para que a retomada do uso das máscaras não aconteça, será fundamental que não haja tendência de um novo pico de casos.

Medida também ocorre em outras cidades

Na cidade do Rio de Janeiro, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados foi decretado na última segunda-feira (07), A decisão segue recomendação do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Segundo o prefeito Eduardo Paes, o passaporte de vacinação deixará de ser exigido na cidade quando a vacinação com dose de reforço atingir 70%.

A medida passou a valer a partir da publicação do decreto na edição extra do Diário Oficial do Município. O CEEC observa ainda que pessoas imunodeprimidas, com comorbidades de alto risco, não vacinadas (inclusive crianças) e com sintomas de síndrome gripal devem continuar usando máscaras.

Após reunião do Gabinete de Crise contra o Coronavírus, em São Gonçalo, a utilização de máscaras está liberada em ambientes abertos. A decisão levou em conta os dados técnicos apresentados através do Plano Municipal de Contingência e Plano Municipal de Retomada das Atividades Econômicas da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo, além do avanço do calendário de vacinação contra covid-19.

Com o Decreto, fica desobrigada a utilização de máscaras faciais em vias públicas e ambientes abertos da cidade. Está mantida a obrigatoriedade da utilização de máscaras em ambientes fechados e repartições públicas municipais.

Maricá extinguiu a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados, públicos ou privados. A medida foi tomada com base no mais recente relatório de monitoramento da pandemia de Covid-19 no município, que aponta risco muito baixo para o contágio pelo coronavírus em Maricá e nas cidades vizinhas.

O artigo 2º mantém, entretanto, a recomendação do uso de máscaras no transporte público e nas unidades de saúde, públicas e privadas. Também devem permanecer usando a proteção, diz o artigo 3º, as pessoas imunodeprimidas, as que tenham comorbidades graves, as que apresentem sintomas de síndrome gripal e aquelas que não completaram a imunização contra Covid-19.

Quanto às escolas da rede pública municipal, os alunos também não precisam usar máscaras, a não ser aqueles que tenham tomado a segunda dose da vacina há menos de 15 dias. O decreto assinala que nas escolas particulares a decisão sobre uso de máscaras caberá à direção.

Em Itaboraí fica desobrigado o uso de máscaras faciais em locais abertos e vias públicas. O uso de máscaras em locais fechados também fica dispensado, desde que observadas as regras relativas a apresentação do passaporte de vacinação e demais normas sanitárias vigentes.

Vale ressaltar que fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras nas unidades de Saúde e escolares de Itaboraí. E recomenda-se a utilização de máscaras nos transportes coletivos. A decisão da comissão foi tomada a partir da análise atual da situação epidemiológica no âmbito municipal.

Em Rio Bonito, a cidade ainda está avaliando sobre o uso da obrigatoriedade das máscaras em locais abertos. O município deve seguir a posição do estado, que desobriga o uso das máscaras.

Arraial do Cabo e Cabo Frio mantém a obrigatoriedade

Arraial do Cabo vai manter o uso de máscara em espaços fechados para prevenir a covid-19. De acordo com o Prefeito Marcelo Magno, a decisão foi tomada em conjunto com o Secretário de Saúde, Jorge Diniz. A vacinação contra a covid-19 permanece no município, em adultos e crianças a partir de 5 anos. Nesta semana, a Saúde iniciou a aplicação da dose de reforço infantil.

Em Cabo Frio, a obrigatoriedade para o uso de máscaras em vias públicas segue em vigo. Segundo o prefeito, a vacinação contra a covid-19 ainda está baixa em Cabo Frio. Ele convoca a população para melhorar o índice de cobertura vacinal no município.