USO DE MÁCARAS SERÁ OBRIGATÓRIO EM NITERÓI

A Prefeitura de Niterói determinou que a partir de quinta feira, dia 23 de abril, seja obrigatório o uso de máscaras para as pessoas que forem às ruas.

O prefeito informou que foram entregues 300 mil máscaras à população, através das administrações regionais, em portas de mercados, pela igrejas e associações de moradores e até quinta feira, deverão ser entregues 500 mil máscaras.

Rodrigo ressaltou que apesar deste trabalho da prefeitura, as pessoas não devem esperar o poder público e confeccionar as máscaras em casa, com panos, lençois camisas, etc..

Não foi informado qual atitude será tomada pelo poder público junto as pessoas que forem às ruas sem as mascaras.