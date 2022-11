Uruguai e Coreia do Sul empatam em jogo insosso

Pela primeira rodada do Grupo H, estrearam, na manhã desta quinta-feira (24), Uruguai e Coreia do Sul. Nenhuma das duas seleções conseguiu tirar o zero do placar do Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Qatar.

Com Cavani e De La Cruz no banco, a equipe sul-americana, comandada pelo técnico Diego Alonso, também não contou com os ídolos de Flamengo e Athletico-PR, Arrascaeta e Cannobio – respectivamente.

Na seleção da Coreia, a dúvida que pairava era se Son iria ou não a campo. O atleta sofreu uma fratura na face, antes da Copa do Mundo. Mesmo assim, foi convocado e iniciou a partida, no time titular do treinador português Paulo Bento.

Pelo Grupo H, a segunda rodada da Fase de Grupos será na próxima segunda-feira (28): Coreia do Sul enfrenta Gana às 10h e o Uruguai, Portugal, às 16h.

Primeiro tempo

O início do jogo foi de poucas oportunidades claras. As seleções tentavam construir jogadas de perigo, buscando jogo o tempo todo, mas pecavam nas finalizações.

Aos 18 minutos, Valverde foi lançado na área; dominou e chutou a gol. Mas a bola foi por cima do travessão.

Foto: rede social AUF

Os hermanos insistiram, mas Darwin Núñes não alcançou o passe de Pellistri e desperdiçou a oportunidade. Son, da Coreia, apareceu aos 25. O jogador desceu em contra-ataque, passou por Cáceres e Valverde. Chutou cruzado. Foi parado pela zaga uruguaia.

Aos 33, saiu o lance mais perigoso da partida. Os coreanos chegaram ao ataque com Kim Moon-Hwan, após trabalhar a jogada pela direita. O atacante apareceu livre na área, sem marcação, e pegou a bola de primeira, muito forte: chutou para fora.

Perto do fim do jogo, o Uruguai ainda teve uma boa chance de sair na frente. Após cobrar escanteio, Godín subiu mais que o marcador e mandou a bola na trave esquerda do goleiro Kim Seung-Gyu.

Segundo tempo

Aos 15 minutos, o técnico do Uruguai, Diego Alonso mudou o time: Cavani entrou no lugar de Luis Suáres, que teve uma exibição apática no ataque da Celeste.

A equipe ficou mais ofensiva, pressionando o adversário e procurando mais a posse de bola. Depois de tomar um susto da Coreia, o time de Alonso quase abriu o placar. Aos 35, Darwin Núñes recebeu e bateu colocado; mas a bola saiu forte a passou ao lado do goleiro Kim Seung-Gyu.

O Uruguai se manteve no ataque, até o fim do duelo, com a Coreia tentando se defender. Mas ambas as equipes não foram eficientes ao finalizar e não obtiveram sucesso em suas tentativas de alterar o zero do placar.

FICHA TÉCNICA

URUGUAI 0 X 0 COREIA DO SUL

Local: Estádio Cidade da Educação, em Doha (QAT)

Data: 24 de novembro de 2022, quinta-feira

Horário: às 10h (de Brasília)

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Cyril Gringore (FRA)

VAR: Jerome Brisard (FRA)

Cartões amarelos: Martín Cáceres (Uruguai)

URUGUAI: Rochet; Martín Cáceres, Godín, José M. Giménez e Olivera (Viña); Vecino (De la Cruz), Bentancur, Valverde e Pellistri (Varela); Darwin Núñez e Luis Suárez (Cavani).

Técnico: Diego Alonso

COREIA DO SUL: Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Young-Gwon, Kim Min-Jae e Kim Jin-Su; Jung Woo-Young, Hwang In-Beom e Lee Jae-Sung (Son Jun-Ho); Son Heung-Min, Hwang Ui-Jo (Cho Gue-Sung) e Na Sang-Ho (Lee Kang-In)

Técnico: Paulo Bento