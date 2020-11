Urnas eletrônicas de Niterói estão prontas para o 1º turno

Tudo pronto para as eleições municipais em Niterói. As urnas eletrônicas que serão utilizadas no pleito do próximo domingo já tiveram os dados dos candidatos a prefeito e vereador inseridos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) e estão aptas para a votação do primeiro turno.

As urnas estão guardadas no quartel do 12ºBPM (Niterói), no Centro da cidade, e serão transportadas no próximo sábado para todas as seções eleitorais do município. Já no dia da eleição, para garantir a segurança do processo eleitoral, será realizada uma auditoria da urna na seção eleitoral, que acontece horas antes do início da votação. Ela consiste na verificação da integridade e autenticidade dos sistemas utilizados. Neste ano será a segunda vez em que essa modalidade de auditoria, prevista na resolução TSE 23.603/19 será realizada.

As urnas eletrônicas passaram por diversos testes antes das eleições. Na véspera do pleito, tanto no primeiro quanto no segundo turno, são sorteadas dez seções eleitorais com urnas já preparadas para a eleição. Após o sorteio, o presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica comunica ao juiz da zona eleitoral correspondente, que será o responsável pela condução dos trabalhos da auditoria. Partidos políticos, representantes da OAB e do Ministério Público são convocados para que, no dia da eleição, acompanhem a auditoria da urna eletrônica na seção sorteada, que é realizada minutos antes do início da votação.

Antes mesmo da emissão da zerésima, que é o relatório que traz a identificação da urna e comprova que nela estão registrados todos os candidatos sem haver votos computados para nenhum deles, o juiz determina que sejam realizados os seguintes procedimentos: exame do comprovante de carga, para verificar que se trata da urna da seção eleitoral sorteada, rompimento do lacre do compartimento da mídia de resultado, e retirada do cartão de memória nela inserido. A mídia de resultado é um cartão de memória onde é armazenado o resultado da votação.

Por fim, verificam-se as assinaturas e os resumos digitais pelo programa do TSE. Concluída a verificação da assinatura, é impresso o relatório para verificação da integridade dos sistemas. As mídias de acionamento dos sistemas de verificação são então retiradas e a mídia de resultado é inserida no compartimento, que será novamente lacrado, para que a seção eleitoral possa dar início à votação normalmente.