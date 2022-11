Urnas eletrônicas: apenas PL pagará multa por litigância de má-fé

Decisão é do presidente do TSE, Alexandre de Moraes

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, decidiu que o PL – partido de Jair Bolsonaro – pagará, sozinho, a multa de R$ 22,9 milhões, inicialmente aplicada a todos as legendas que fizeram parte da coligação que apoiou o atual presidente da República, nas eleições de outubro último.

Na última quarta-feira (23), Moraes aplicou a multa, condenando, também, a coligação bolsonarista por litigância de má-fé: que ocorre quando alguém aciona a Justiça de forma irresponsável.

A sanção foi aplicada após o PL solicitar revisão extraordinária do resultado das eleições, mas apenas – e “coincidentemente” – para o segundo turno, quando Bolsonaro perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 30 de outubro. Moraes destacou que todas as urnas são auditáveis e disse que o argumento do partido é “esdrúxulo”.

Depois que o TSE aplicou a multa, os outros partidos da coligação – PP e Republicanos – disseram discordar totalmente da reclamação do PL sobre as urnas e nem foram consultados pelo PL sobre o pedido do tribunal.

“Ambos os partidos (Progressistas e Republicanos) afirmaram, expressamente, que reconheceram publicamente, por seus dirigentes, a vitória da Coligação Brasil da Esperança (de Lula), nas urnas, conforme declarações publicadas na imprensa, e que, em momento algum, questionaram a integridade das urnas eletrônicas, diferentemente do que foi apresentado única e exclusivamente pelo Partido Liberal”, ressaltou o ministro, que determinou, ainda, a exclusão de ambos os partidos políticos da ação.

Outra medida dele foi o imediato cancelamento do bloqueio e da suspensão dos respectivos fundos partidários do PP e do Republicanos.