Urgente: Incêndio destrói barracão da Viradouro na Cidade do Samba

Um incêndio atinge o barracão da Unidos do Viradouro, campeã do Carnaval 2020 do Rio de Janeiro, na Cidade do Samba. Bombeiros e a Polícia Militar estão no local. Mutia fumaça pode ser vista de longe e está saindo pelas grandes janelas do galpão. O incêndio teria começado por volta das 7h de hoje e ainda não há informação sobre feridos.

A Unidos do Viradouro levou para a Marquês do Sapucaí o enredo “Viradouro de Alma Lavada”, assinado pelos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon. Eles continuam na vermelha e branca de Niterói e para 2021 vão desenvolver o enredo “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, que vai destacar o sentimento dos cariocas que foram às ruas naquele em 1919 para celebrar o fim da pandemia da gripe espanhola.

Em apuração…