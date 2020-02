Universitários de Macaé devem ficar atento ao recadastramento do transporte social

O recadastramento do Transporte Social Universitário (TSU) da Secretaria Municipal de Educação de Macape vai começar nesta segunda-feira (3). Os universitários já atendidos pelo programa devem comparecer na sede da Secretaria de Educação, das 9h às 16h30, na Rua Vereador Djalma Sales, 591, Novo Botafogo. O não comparecimento do usuário no prazo do recadastramento implicará no desligamento do programa. O prazo vai até o dia 14 de fevereiro.

O processo pode ser feito pelo próprio estudante ou terceiro que esteja com procuração por instrumento público. O estudante que for menor de idade deve estar acompanhado pelo responsável. O procedimento obedece a critérios previstos na Lei n° 2.882/2007, que altera a Lei n° 2.589/2005.

O TSU possibilita transporte intermunicipal gratuito para universitários que precisam se deslocar para estudar em cursos que ainda não são oferecidos no município. Eles estudam nas cidades de Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Niterói e na região serrana.

Documentos

Para realizar o recadastramento, o usuário deve apresentar declaração referente ao primeiro semestre de 2020, carteira de identidade (original), carteira de usuário do TSU (original), além de comprovante de residência de Macaé (conta de telefone fixo, água, luz ou gás), caso tenha ocorrido mudança de endereço.

No ano letivo de 2019, o programa atendeu cerca de 600 alunos e é de responsabilidade da Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior. Em caso de dúvidas, o interessado deve entrar em contato pelo endereço eletrônico tsu@macae.rj.gov.br ou pelo telefone (22) 2765-1298.