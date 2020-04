Universidade lança o eMuseu do Esporte

Um museu virtual e colaborativo dedicado à história do esporte, seu legado e suas paixões. Essa é a proposta do eMuseu do Esporte, que lançou neste domingo (19), juntamente com a inauguração da primeira exposição temporária virtual: “Ciência x Mitos: lições da Copa de 1970 para o atual momento”. A curadoria e o acervo da mostra são de Lamartine da Costa, professor da Pós-graduação de Educação Física da Uerj e idealizador do projeto junto com Bianca Gama, ex-aluna da universidade.

Bianca conta que a ideia nasceu ainda nas aulas de doutorado e se converteu em um projeto incubado no Departamento de Inovação da Universidade (InovaUerj). O objetivo é dar visibilidade a iniciativas e pessoas ligadas ao esporte em geral.

“A intenção é criar um museu através da construção colaborativa de toda a sociedade, incentivando, promovendo, divulgando e registrando a importância que o esporte tem em nossas vidas, como agente de transformação social, além de mostrar a enorme paixão que desperta”, afirma.

As exposições

O eMuseu do Esporte é composto por galerias permanentes, que a partir de junho oferecerão um tour virtual contando a história de diversas entidades esportivas, e por exposições temporárias virtuais. A ideia é mesclar mostras sob a curadoria de especialistas do mundo do esporte com outras, colaborativas, que contem com a participação de espectadores, fãs, atletas ou entidades esportivas.

“Num momento como esse, de pandemia e confinamento, espero que o eMuseu do Esporte possa ser um bom companheiro de todo mundo”, afirma.

Quem quiser contribuir para o acervo colaborativo, pode participar da seleção aberta até o dia 20 de abril no site do eMuseu do Esporte (www.emuseudoesporte.com.br). Vale enviar documentos, fotos, recortes de jornal e álbuns autografados relacionados a qualquer modalidade esportiva, sendo no máximo cinco arquivos digitalizados com até 100Mb (foto, vídeo, MP3 ou PDF). Uma comissão de especialistas em história do esporte fará a seleção de até 35 itens, que comporão a mostra colaborativa a ser aberta no dia 26 de abril.

Para Marinilza Bruno de Carvalho, diretora do InovUerj, é uma enorme alegria ver projetos como esse ganhando vida.

“A ideia do eMuseu nasceu dentro da Uerj, por meio do projeto de uma doutoranda nossa. Que essa plataforma cresça e ajude a difundir o esporte como potência e inclusão social”,declara.