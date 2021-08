Universidade faz campanha do agasalho para moradores do Morro do Estado

Ainda que o frio tenha dado uma diminuída nas últimas duas semanas, as iniciativas voltadas para atender quem se encontra em situação de rua, ou reside em áreas mais pobres, seguem acontecendo em Niterói. A unidade da Estácio do município segue fazendo uma ação destinada a ajudar quem mora no Morro do Estado, no Centro.

A instituição, através do Núcleo de Apoio e Acompanhamento Psicopedagógico (NAAP), está recebendo doações, como cobertores, mantas, lençóis, brinquedos e livros. Os interessados em contribuir com esta ação social poderão deixar seus donativos na unidade da instituição de ensino superior, das 9 às 16 horas, localizada na Rua da Conceição, 131, também no Centro.

O gestor da unidade, Luiz Felipe Clavey, explicou que a iniciativa segue acontecendo pelo fato da previsão do tempo apontar que a onda de frio deve voltar com mais força nas próximas semanas. Por isso, não é momento de deixar de ser solidário com quem mais precisa de atenção

“Nós decidimos criar essa iniciativa porque sabemos que os cidadãos fluminenses, assim como grande parte dos brasileiros, estão carecendo de itens básicos para enfrentar este inverno que tem sido mais rigoroso em todo o país. Apostamos na solidariedade dos cidadãos de Niterói e dos municípios vizinhos”, comenta Clavery.

Mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail thays.almeida@estacio.br. Todo o material arrecadado será entregue à Associação da Comunidade Morro do Estado.