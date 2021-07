Universidade em Angra dos Reis abre seleção de bolsistas para curso de Medicina

Moradores da cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, que gostariam de cursar medicina poderão se inscrever no processo seletivo de uma das seis vagas para bolsistas integrais no curso de Medicina do Instituto de Educação Médica da unidade da Estácio que se encontra no município. A seleção é para ingresso no segundo semestre de 2021 e as inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de julho por meio do link https://idomed.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 150,00.

Para participar da seleção, o candidato deverá ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020 e atender aos seguintes critérios: ter nascido e ser morador do município de Angra dos Reis, não ter diploma de curso superior, ter renda familiar mensal que não exceda o valor de até um salário-mínimo e meio (R$ 1.650,00) por pessoa e ter cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral.

A classificação será feita pelas maiores notas do ENEM e os critérios de desempate serão baseados nas notas das provas de Ciências da Natureza, Matemática e, por último, nota de Redação. Caso ainda continue empatado, será classificado o candidato que tiver mais idade. O resultado será divulgado no dia 26 de julho no site do IDOMED e a matrícula deverá ser efetuada no dia 27 de julho, presencialmente, na secretaria da instituição, que fica na Avenida dos Trabalhadores, número 179, Jacuecanga, Angra dos Reis. A divulgação da 1ª listagem de reclassificação será divulgada em 28 de julho, após às 18h, e a matrícula da 1ª reclassificação será feita em 29 de julho, na secretaria da unidade.

“Estamos profundamente felizes com a abertura deste edital do IDOMED (Instituto de Educação Médica) Angra dos Reis, pois ofereceremos 6 bolsas integrais para os moradores do Município de Angra dos Reis. Esta oportunidade realizará o sonho de muitos estudantes menos favorecidos a se tornarem médicos, contribuindo assim com seu futuro e de seus familiares e também com a economia, bem como atendimento da rede de saúde local da nossa cidade de Angra”, comenta Jorge William, gestor do IDOMED-Estácio Angra dos Reis.