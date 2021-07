Unidos do Viradouro lamenta morte de D. Therezinha

A escola de samba Unidos do Viradouro se manifestou, através de nota, neste sábado (10), sobre a morte da professora Therezinha Calil Petrus mãe de Marcelo Calil, presidente de honra da Viradouro e avó de Marcelinho, presidente da escola.

“Com grande pesar, comunicamos o falecimento, aos 90 anos, de Therezinha Calil, mãe de nosso presidente de honra Marcelo Calil e avó de nosso presidente Marcelinho. Matriarca da família Calil, Dona Therezinha, com força, firmeza e muito amor e carinho transmitiu aos filhos e netos ensinamentos sempre pautados na humildade, generosidade e compaixão pelo próximo. Diretores, componentes e funcionários da Unidos do Viradouro, absolutamente consternados, estão em oração para que Dona Therezinha esteja seguindo num caminho de luz, e pedem a Deus que conforte a família e a imensa legião de amigos sempre acolhida por ela com alegria, sorrisos e palavras de incentivo e afeição. Descanse em paz, Dona Therezinha.”

A causa do falecimento de Therezinha ainda não foi divulgada, bem como detalhes sobre o seu sepultamento.