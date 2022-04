Unidos de Padre Miguel vive momentos de empolgação e tensão na Sapucaí

O tempo foi o tema central da escola da Vila Vintém, que trouxe o enredo “Iroko é o tempo de Xirê” para a Passarela do Samba, como a quinta escola da madrugada desta sexta (22). Tempo este que deixou os componentes e a comunidade da agremiação aflitos por causa do problema que o carro abre alas teve. A Vermelho e Branco teve dificuldade para colocar o destaque em cima da alegoria, e acabou prejudicando o andamento do cotejo.

Imagens do desfile:

Comissão de Frente

Bateria da UPM levantou o público

Detalhes da Comissão de Frente

Guardiões do Tempo Fotos: Marcelo Feitosa

O carro da Arvore-Orixá entrou, e foi celebrado pelo Setor Um, que gritou “é campeã” ainda na concentração da Unidos de Padre Miguel. Mostrando a empolgação, e a ansiedade, de toda uma agremiação que quer voltar ao Grupo Especial. O pede-passagem, que vinha com o Boi Vermelho da Vintém surpreendeu e divertiu o público com chuva de papel, e fumaça saindo pelas narinas. O impacto causado na entrada, foi avisado pelo carnavalesco Edson Pereira.

“Nos inspiramos na nossa cultura preta, falar da natureza, falar dos nossos ancestrais. O nosso momento aqui é de emoção de estar voltando ao templo do samba. E nós vamos homenagear as vidas perdidas que tivemos por causa da pandemia. Mas hoje o momento é de felicidade. A UPM não bate na trave, ela atropela a trave. Vocês vão ver e vão entender isso”, garantiu o carnavalesco Edson Pereira

O presidente da Unidos de Padre Miguel, Renato Maroto compartilhou do mesmo pensamento do carnavalesco e respondeu com um ditado popular quando foi questionado pela A Tribuna se dessa vez a escola irá subir.

“Tudo que a UPM tem de melhor, ela já vem apresentando para o público, pelo menos, nos últimos 10 anos. Então acho que chegou a nossa vez. E aquele ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”, colocou fé o presidente.

No entanto, o mesmo carro abre alas que demorou para entrar, estava muito pesado e causou um buraco entre a alegoria e a quarta ala, que vinha na frente. O clima entre os componentes era de dever cumprido, contudo. David Lima, coreógrafo da Vermelha e Branco, afirmou que o trabalho foi bem feito. A Comissão de Frente veio representando o elemento cenográfico a voz da sabedoria, e os integrantes eram os guardiões desse tempo.

“Sim, somos campeões se Deus quiser. Fizemos tudo muito certinho, tudo bonitinho, e olha, o título vem para Padre Miguel”, garantiu.

O retorno para a Passarela do Samba está sendo marcante para todos os componentes de todas as escolas, e não foi diferente para o Mestre Sala Vinicius Lima. Para ele, o pensamento é de missão cumprida.

“Graças a Deus e aos Orixás. Pessoas como minha psicóloga, meu preparador, minha coreografa, meus familiares, que nos permitiram estar aqui hoje, fazendo esse belo espetáculo. Carnaval para subir, com toda a humildade, a UPM assim como as outras coirmãs tem todas as dificuldades. Mas é aquilo, diretoria comprometida e comunidade aguerrida, o resultado não pode ser diferente”, disse.

Victor Andrade e Vitor D’ávila