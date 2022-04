Unidos de Bangu leva o carisma e o folclore de Castor de Andrade ao Sambódromo

A escola mais antiga da Zona Oeste, a Unidos do Bangu foi a penúltima agremiação quem entrou na avenida do samba. Com o enredo que conta a história de controverso, folclórico, carismático e mais popular morador do bairro: Castor de Andrade.

A cantora Lexa, cuja família é cria de Bangu, marcou presença entre a diretoria da escola. A funkeira motivou jovem Rainha de Bateria Wenny Isa, sua irmã, que estava bastante tímida diante de tantos holofotes.

Em entrevista ao jornal A TRIBUNA, Wenny fez questão de destacar sua paixão pelo Carnaval. “Eu amo, amo, amo o Carnaval. Aprendi a amar. O Castor de Andrade foi alguém muito importante. Eu amo história e estou aqui para contar uma”, disse a rainha.

Cantora Lexa marcou presença no desfile – Fotos: Marcelo Feitosa

Uma surpresa ficou guardada para o primeiro setor. O primeiro mestre-sala, Anderson Abreu, “desapareceu”. Quando todos achavam que a porta-bandeira desfilaria sozinha, Abreu, que estava caracterizado de Castor de Andrade, se revelou e surpreendeu o público. Segundo Leandro Augusto, presidente da escola, Castor está presente no desfile em várias formas.

“Esse cara faz parte da história do Carnaval e merece essa homenagem. Castor de Andrade, em Bangu, é exaltado pelas benfeitorias que fez lá. A gente trouxe para a Sapucaí a alegria de Castor de Andrade, a brincadeira de Castor de Andrade, a irreverência de Castor de Andrade. O Castor está aí, ele está desfilando com a gente”, afirmou.