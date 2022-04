Unidos da Tijuca refresca o Sambódromo com a lenda do Guaraná

Partindo da inocência de um curumim e das crianças, a Unidos da Tijuca conta a lenda do Guaraná na Sapucaí. Quarta escola do segundo dia de desfiles do Grupo Especial, a agremiação do Borel entrou na madrugada de domingo (24) também para falar da reexistência dos indígenas.

Presidente da Unidos da Tijuca, Fernando Horta garantiu que o enredo está muito bem explicado. O mandatário parabenizou o carnavalesco Jack Vasconcelos por assinar e reproduzir o enredo que conta a lenda do Guaraná. O dirigente também falou para A Tribuna sobre os dois anos sem carnaval.

“Um tempo muito difícil né, não só para a Tijuca, como também para todas as outras escolas. Para tentar manter os profissionais do carnaval. Não tivemos atividade nenhuma, não foi só o carnaval. Infelizmente morreu muita gente, mas nós estamos vivos”, disse, antes de completar:

“A proposta da Tijuca é bem atual. Ela vem falando sobre o desmatamento no Amazonas e a preservação indígena. O guaraná é o fio do condutor que é o fruto mais importante, e mais conhecido do Brasil”, afirmou.

O pensamento sobre o tempo sem desfiles foi compartilhado pelo Mestre da bateria “Pura Cadência, o Mestre Casagrande. “Expectativa só de fazer um bom desfile. Coração a mil”, disse.

Sobre o retorno à Sapucaí, a cantora Lexa ressaltou que apesar de ter vencido através da música, ela estava sentido falta de estar na Passarela do Samba.

“É uma emoção diferente. Desde muito nova eu desfilei pela primeira vez no Grupo de Acesso B, eu tinha 11 anos de idade. Eu sei que graças a Deus eu venci na vida no meu trabalho como cantora. Mas eu vim da comunidade, eu sei que eu tenho uma história no samba, no carnaval. Eu sempre amei o Carnaval, então não de hoje, não é por mídia, é por amor”, garantiu.

Alegorias com problemas

Assim como as três agremiações anteriores, a escola do Borel teve problemas com o carro Abre Alas. O carro-alegórico teve dificuldade na colocação de um dos destaques por meio do “Carvalhão”. A demora gerou o maior buraco no Setor 1 presenciado neste segundo dia de desfiles. Além disso, a terceira alegoria também teve complicações para entrar na Sapucaí.

Foto: Vitor D’Ávila

No final do desfile, aconteceu uma cena curiosa. Na última alegoria, a Tijuca festejou com representações de crianças bebendo guaraná e comendo doces. Como? Distribuindo o refresco e o doce para os componentes e para o público.

Confira fotos do desfile: