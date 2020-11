Unidades do 4º CPA acertam os últimos detalhes para as eleições

A Polícia Militar acertou hoje (11) pela manhã os últimos detalhes para garantir a segurança dos eleitores nas áreas sob comando do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA) durante o pleito deste ano marcado para acontecer no próximo dia 15 de novembro com possibilidade de segundo turno. Estiveram presentes na Caserna General Castrioto, no Centro de Niterói, os comandantes do 7º Batalhão (São Gonçalo), o tenente-coronel Gilmar Tramontini, o comandante do 12º Batalhão (Niterói), coronel Sylvio Guerra, o comandante do 25º Batalhão (Cabo Frio), coronel Rodrigo Ipiapina, e o comandante do 35º Batalhão (Itaboraí), o tenente coronel Braga Alves, além do comandante do 4º CPA, o coronel Marco Aurélio Vollmer.

“Fizemos os ajustes necessários para o êxito nas eleições. Foram ajustados horários de serviço, detalhes sobre como funcionará a alimentação da tropa e em relação a como serão utilizadas as viaturas em apoio ao TRE. Nós estaremos cumprindo a missão nos locais mais sensíveis, porém maiores informações seguem em caráter reservado para não ser prejudicada de alguma forma a ação policial”, informou Vollmer.

Anteriormente em entrevista ao jornal A TRIBUNA, o comandante do 4º CPA enfatizou sobre o levantamento de dados para as operações.

“A prioridade zero são as eleições porque tem uma missão constitucional que deve ser cumprida. Nós estamos com muita demanda. Tem locais que são áreas deflagradas e temos que entrar com veículo blindado para poder garantir a segurança dos eleitores durante o pleito. Tem toda essa estratégia para ser estabelecida mesmo sendo uma eleição mais moderna com urna eletrônica e tudo, mas o entrar e o sair são muito preocupantes para a gente. Estamos tendo muito trabalho preparatório para administrar a questões das eleições”, informou o coronel Marco Aurélio.