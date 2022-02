Unidades de emergência vão funcionar 24 horas por dia durante feriado em Niterói

Durante o feriado de carnaval, as unidades de urgência e emergência do município estarão funcionando 24 horas por dia, como os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca. O Samu estará de prontidão com sua frota completa.

Já as unidades da rede ambulatorial, como módulos do Médico de Família, Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde, retornam às atividades na quinta-feira (03), assim como a vacinação contra a Covid-19. Não haverá vacinação contra a Covid-19 no período de 28 de fevereiro a 2 de março.

O município está vacinando crianças de 5 a 11 anos de idade. A dose de reforço está sendo aplicada em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade e deficiência permanente. Além disso, também estão recebendo a dose de reforço as pessoas a partir de 18 anos. A quarta dose está sendo aplicada em imunossuprimidos. A imunização acontece das 8h às 17h, com entrada até às 16h.