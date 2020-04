Unidade Prisional da PM no Fonseca registra caso positivo de coronavírus

Situada na Alameda São Boaventura, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, a Unidade Prisional da Polícia Militar, registrou um caso positivo de contágio da Covid-19, entre os militares presos no local. A informação teria sido comunicada pela direção do presídio para ao Ministério Público (MP). O paciente, segundo informes, é um sargento que apresentou os sintomas característicos do coronavírus, no início do mês (dia 3).

O militar foi levado para o Hospital Central da PM (HCPM), no Estácio, onde na última terça-feira (14) o resultado dos testes deram positivo para a doença, e o paciente permanece internado e isolado. Sobretudo por conta desse caso, a Polícia Militar determinou que toda a guarda de serviço na unidade prisional não deixe de usar máscara.

Um médico também foi designado para comparecer ao presídio e fazer avaliações regulares para checagem do quadro clínico dos militares de serviço detentos no local. A Secretaria Especial de Administração Penitenciária (Seap) já havia determinado o isolamento de outros policiais com suspeita de terem contraído Covid-19 na mesma unidade prisional.

Em apuração…