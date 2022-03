Unidade Móvel irá vacinar crianças contra covid-19 em Itaipuaçu neste sábado

A vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19, contará com o apoio da Unidade Móvel de Saúde, em Itaipuaçu. O veículo da Secretaria Municipal de Saúde ficará no bairro durante a próxima semana (de 7 a 11) vacinando exclusivamente o público infantil, aplicando a primeira dose da Pfizer pediátrica e da CoronaVac, que também terá a segunda dose disponível, de acordo com o intervalo de 28 dias.

O caminhão da saúde está estacionado em um terreno próximo à Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Atlântico. Neste sábado (05), a vacinação será em horário especial, das 9h às 13h, com acolhimento até 12h30. De segunda (07) a sexta-feira (11), a imunização ocorre das 9h às 19h, com acolhimento até 18h30.

O responsável legal que levar a criança para ser vacinada deverá apresentar um documento de identificação que o vincule à criança a ser vacinada, além da caderneta de vacinação e um documento de identidade ou certidão de nascimento da criança. A secretária municipal de Saúde, Solange Oliveira, convocou os responsáveis para a vacinação.

“É fundamental que os responsáveis pelas crianças compreendam que a vacina é eficaz e segura para proteger e evitar formas graves da doença nos pequenos. Se você não conseguiu levar a sua criança durante a semana para vacinar, procure a nossa Unidade Móvel neste sábado (03) e não perca essa oportunidade”, afirmou a secretária.

Vacinação infantil avança

Mais de 9.700 crianças receberam a primeira dose do imunizante, número que representa 65% do público infantil estimado na cidade.

A vacinação pediátrica está em repescagem permanente para a faixa etária de 5 a 11 anos e vai permanecer enquanto houver doses enviadas pelo Ministério da Saúde.