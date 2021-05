União pela Lagoa de Itaipu

Uma força-tarefa com integrantes da Prefeitura de Niterói, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e voluntários realizaram na manhã de sexta-feira (21) uma ação de limpeza da Laguna de Itaipu. Foram retirados de resíduos sólidos e removidas espécies exóticas, como o capim colonião. Seguindo todos os protocolos sanitários de proteção à Covid-19, as equipes atuaram em diversos pontos da Lagoa.

Participaram do mutirão voluntários da Defesa Civil de Niterói, de Gestão de Lagunas, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói, da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e voluntários do Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit), da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (Resex Itaipu), de Unidades de Conservação, da Área de proteção Ambiental de Maricá e moradores da região.

“Essa foi uma ação integrada do poder público municipal e do governo estadual junto com organismos de apoio ao meio ambiente e o voluntariado. Recebemos o chamamento do Inea, que é um grande parceiro em nossas ações. Além da limpeza, fizemos o manejo de espécies exóticas. Atitudes como essa ajudam na boa conservação das lagoas. É importante juntar os órgãos públicos e comunidades mostrando que o meio ambiente é um só”, explicou Amanda Jevaux, gestora de Lagoas da Prefeitura de Niterói.

A Lagoa de Itaipu está situada ao lado do Peset (Parque estadual da Serra da Tiririca) e da Duna Grande, um importante sítio arqueológico do Brasil.

“Nossa intenção é também preparar essa área para o plantio. Contamos com o apoio desse grupo porque no dia-a-dia precisamos cuidar dessa importante área da cidade. Por isso fizemos a remoção de espécies exóticas, como o capim colonião, bem como retirada de resíduos sólidos”, falou Leandro Augusto (Tetel), Gestor do Parque Estadual da Serra da Tiririca.